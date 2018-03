Trump promite sa renunte la supraimpozitarea importurilor de otel si aluminiu daca se ajunge la un acord "corect" cu Canada si Mexic

"Avem deficite profunde cu Mexicul si Canada. ALENA, care e in curs de renegociere chiar in acest moment, a fost un acord prost pentru Statele Unite. Enorme delocalizari de companii si locuri de munca. Taxarea pe otel si aluminiu va fi retrasa doar daca un nou acord corect ALENA este semnat", a scris Donald Trump, pe contul sau de Twitter."De asemenea, Canada trebuie sa trateze mai bine agricultorii nostri, Foarte restrictiv", a adaugat el, dupa ce a criticat in mai multe randuri vecinul nordic al SUA, in special in ce priveste productia de lapte."Mexicul trebuie sa faca mai multe pentru a impiedica drogurile sa inunde SUA. Nu fac ce ar trebui. Milioane de oameni sunt dependenti si mor", a continuat el.Cei trei membri ai ALENA - SUA, Mexic si Canada - sunt angajati in a saptea runda de negocieri, dificila si care ar urma sa se incheie in acesta zi.Presedintele american a anuntat la inceputul saptamanii trecut ca intentioneaza sa impuna drepturi vamale de 25% pentru otel si 10% pentru aluminiu, provocand in scandal mondial, in special in Europa.Trump si-a accentuat retorica protectionista in cursul weekendului, evocand intr-un tweet o taxa pe importurile de masini europene daca UE va riposta la decizia sa de a impune drepturi vamale la otel si aluminiu.