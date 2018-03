Germania: Directorul financiar al unui grup energetic a fost atacat cu acid

Doi agresori au aruncat cu acid, duminica, in fata lui Bernhard Gunther, 51 de ani, director financiar al grupului Innogy, in timp ce se afla intr-un parc in Haan, in apropiere de Dusseldorf. Barbatul, grav ranit, a fost transportat cu elicopterul la spital dar viata sa nu este in pericol.Politia a lansat o ancheta pentru tentativa de crima si incearca sa stabileasca daca agresiunea are legatura cu viata personala sau profesionala a directorului de la Innogy.Cotidianul Bild a scris luni ca si serviciile secrete s-au sesizat in privinta acestui incident, intr-o investigatie paralela, pentru a determina daca motivul ar putea fi unul politic.Militantii ecologisti au ocupat padurea germana Hambach, unde RWE exploateaza o mina de lignit, un carbune de calitate slaba si foarte poluant, dar foarte ieftin.