Londra: Mii de femei au iesit pe strazi pentru a sustine egalitatea de gen si a sarbatori Ziua Internationala a Femeii

Mii de persoane au participat la un mars in centrul Londrei pentru a sustine egalitatea de gen si a celebra implinirea a 100 de ani de cand femeile si-au castigat dreptul la vot, scrie News.ro, citand The Guardian.

Este vorba despre evenimentul #March4Women, organizat anual de societatea caritabila Care. Marsul are loc in fiecare an in apropierea sau chiar de Ziua Internationala a Femeii.

Organizatorii au promis un mars "optimist si care va inspira lumea". Scopul evenimentului este de a readuce in agenda publica problema inegalitatii de gen cu care trebuie sa se confrunte femeile si fetele din intreaga lume.

Au participat politicieni de la diferite partide precum si grupari reprezentand toate religiile. Oamenii au mers pe acelasi traseu pe care au mers si femeile de acum 100 de ani.

Au fost afisate bannere pe care scria "Haideti sa terminam ce au inceput sufragetel si "Opriti diferenta de remunerare".

Primarul Londrei, Sadiq Khan si activistele Bianca Jagger, Helen Pankhurst, Shola Mos-Shogbamimu si Faeeza Vaid au tinut discursuri iar cantareata Annie Lennox a avut o interventie video.

Helen Pankhurst, stranepoata sufragetei Emmeline Pankhurst, a condus marsul si a declarat ca "in absolut toate domeniile mai este de lucru" pentru a se asigura egalitatea de gen.



Ea a spus ca a fost "o energie grozava" si ca "in fiecare zi apare o poveste in presa care demonstreaza ca nu vom mai tolera aceasta situatie".

Khan a spus ca este un "feminist mandru". El a precizat ca sunt prea putine femei in Parlament si in consiliile de conducere din tara, adaugand ca un echilibru de 50% intre barbati si femei ar trebui sa fie un nivel la care sa se aspire, nu plafonul.

"Cred ca daca esti intr-o pozitie in care ai putere si influenta si crezi ca nu este corect ca femeile sunt platite mai putin decat barbatii, crezi ca nu e corect sa existe discriminare fata de femei si crezi ca nu este corect sa ai mai multe sanse doar pentru ca te-ai nascut baiat " atunci ar trebui sa te numesti feminist. Nu pot sa inteleg de ce nu ar vrea cineva sa fie un feminist mandru", a spus Khan.

