Legatul lui Merkel prin Annegret Kramp-Karrenbauer. CDU pierde patru ministere de maxima importanta

Lunea trecuta, secretara generala a CDU a fost aleasa cu un scor "mao-ist": 98,87% dintre voturi a primit Annegret Kramp-Karrenbauer, la numele careia s-au incurcat si prezentatorii TV germani.Politiciana de 55 de ani este inca premierul landului Saarland, un land micut la granita cu Franta si cu mai putin de un milion de locuitori. Un land capabil, se pare, caci doi sau trei ministri din viitorul cabinet al lui Merkel provin tot din regiune. Extrapoland, am putea spune ca Saarland este Teleormanul lor.Kramp-Karrenbauer nu a avut contracandidati si a fost aleasa cu 785 dintre cele 794 de voturi exprimate in cadrul Conventiei crestin-democrate din 26 februarie. Prin acest rezultat, ea intra deja in istorie, caci un scor apropiat nu a avut decat Volker Kauder, cu 97,8%, in 1967. Consensul in CDU se pare ca e aproape deplin.Unii ar zice ca lunile de negocieri politice, de la alegeri incoace, au facut sa se stranga randurile in partid. Altii spun ca mana de fier a lui Mutti, care insasi a propus-o pe Karrenbauer la functia de secretar general, s-a facut simtita din nou, chiar daca inmanusata in catifea, ca de obicei. Iar a treia categorie speculeaza deja asupra unei retrageri anticipate a Angelei Merkel din functie si asupra unui "legat" pe care vrea sa-l instituie din timp. Vom mai vedea.Kramp-Karrenbauer a declarat ca doreste sa initieze o dezbatere larga a programului de partid crestin-democrat -cel precedent fiind din 2007- si care ar trebui sa duca la noi politici. Din start, ea vrea sa se profileze ca reformista si, pe alocuri, calca pe urmele Angelei Merkel, care timp de doi ani a fost secretar general al CDU, sub Helmut Kohl, pentru ca in aprilie 2000 sa preia total fraiele partidului, ca presedinte ales. Iar acesta a fost un pas decisiv inspre functia de cancelar, pe care o ocupa din 2005.Trei din cabinetele Merkel fost formate in urma unei coalitii cu SPD-ul, care si-a pierdut tot mai mult din profilul social-democrat. In sondajele de opinie recente, SPD se invarte in jurul a 16%, exista un institut de sondaj electoral care il plaseaza chiar in urma AfD. Este adevarat ca acest institut poate fi suspectat de partizanat.In ciuda scaderii popularitatii sale, SPD a inregistrat si un mare succes: a reusit sa forteze mana lui Mutti si a Uniunii conservatoare, de cedare a unor ministere de cea mai mare importanta, in viitorul cabinet, care se va forma saptamana viitoare. Vorbim de ministerul de externe (care da si vicecancelarul), de interne, de finante si de justitie.CDU a facut deja publica lista cu propunerile sale de ministri in cabinetul Merkel IV: Peter Altmaier -Economie si Energie, Helge Braun - Cancelarie, Anja Karliczek - Educatie, Julia Klockner - Economie agrara, Ursula von der Leyen - Aparare, Jens Spahn - Sanatate.