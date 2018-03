Discursul anual al lui Vladimir Putin privind starea natiunii, criticat de presa independenta din Rusia

Spre exemplu, portalul independent rus Insider a publicat o analiza a noua puncte in care jurnalistii au corectat unele afirmatii ale presedintelui. Cele noua puncte vizeaza, printre altele, previziunile demografice, problemele legate de pensii si costurile asistentei medicale,Partile discursului care au atras cea mai mare atentie a presei sunt insa cele legate de tehnologia militara rusa.Vorbind despre arme specifice, Putin a inceput prin a raporta inceputul fazei active de testare a sistemului de rachete avansate "Sarmat". Acesta va inlocui complexul P-36M2 "Voevoda", creat in Uniunea Sovietica. Potrivit presedintelui, "toata lumea a recunoscut intotdeauna puterea mare de lupta a acestgor rachete, colegii nostri straini le-au atribuit o denumire chiar mai amenintatoare, dar potentialul rachetelor Sarmat este "semnificativ mai mare".Putin a prezentat o caseta video, care ofera o idee despre principalele caracteristici ale rachetei Sarmat, care, in special, nu are nicio limitare a intervalului de zbor. "Voevoda" are o raza de actiune de 11.000 de kilometri.Cu o greutate de peste 200 de tone, racheta Sarmat are o faza activa scurta a zborului, ceea ce face dificila interceptarea din partea apararii anti-racheta; distanta de zbor a acestei noi rachete grele, numarul si puterea blocurilor de lupta sunt mai mari, decat ale rachetei "Voevoda". "Sarmat" va fi echipata cu o gama larga de arme nucleare de mare putere, inclusiv hipersonice, si cu cele mai avansate sisteme de depasire a apararii anti-racheta, a spus Vladimir Putin.El a precizat ca noul complex "este capabil sa atace tinte atat din nord, cat si de la Polul Nord, cat si de la Polul Sud". "Sarmat" este o arma formidabila, datorita caracteristicilor sale, nu interfereaza cu niciun sistem promitator de aparare anti-racheta ", considera Putin.Arma cea noua a Rusiei, drespre care a povestit Vladimir Putin, poate face "gauri" in apararea anti-racheta a Statelor Unite ale Americii, a afirmat Serghei Soigu, ministrul rus al Apararii. El spune ca in Rusia s-au creat cele mai moderne si mai avansate arme timp de multi ani, iar in unele locuri, s-a lucrat timp de decenii. "Este o arma capabila sa depaseasca sistemul de aparare anti-racheta, existent si viitor. Ceea ce se face astazi in Polonia si in Romania, ceea ce se creeaza in Alaska si care este de asteptat sa se construiasca in Coreea de Sud si in Japonia este "o umbrela" de aparare anti-racheta, care se pare ca este "gaurita". Si eu nu stiu de ce sa dea bani ca sa-si procure o asemenea "umbrela" gaurita", a spus ministrul, potrivit Nezviasimaia Gazeta, citata de Rador.In timpul discursului, Putin a reamintit, de asemenea, ca detinerea de arme hipersonice "ofera avantaje serioase in domeniul luptei armate". Presedintele a anuntat, de asemenea, dezvoltarea unor arme strategice non-balistice (care nu folosesc traiectorii de zbor balistice atunci cand se deplaseaza catre tinta), impotriva carora sistemul de aparare anti-racheta devine inutil.