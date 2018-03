The Economist: Puterea nu este intotdeauna la cine te astepti in Europa. Oamenii din umbra care conduc Polonia, Romania si Cehia pe un drum gresit. Va urma Italia?

Jurnalistii americani se tem ca scenariul s-ar putea repeta si in Italia, unde sunt programate duminica alegeri parlamentare: coalitia de dreapta condusa de Silvio Berlusconi, formata din Forza Italia (partidul de dreapta al fostului premier Berlusconi) si doua formatiuni de extrema-dreapta - Liga Nordului si Fratii Italiei, este principala favorita in sondaje inaintea scrutinului de duminica, dar nu are garantia formarii unei majoritati - este cotata cu aproximativ 37% din intentiile de vot.Alegerile din 4 martie marcheaza reintrarea in scena a lui Silvio Berlusconi, care, la 81 de ani, conduce o coalitie de dreapta, fara insa a putea candida la postul de premier, ca si Liviu Dragnea, el avand la activ o condamnare definitiva pentru frauda fiscala.The Economist aminteste ca Liviu Dragnea a numit-o in ianuarie pe Viorica Dancila, un membru obscur al Parlamentului European, al cincilea premier al Romaniei din ultimii 2 ani, isi indeamna partidul sa lupte impotriva "statului paralel", inclusiv a Directiei Anticoruptie, si sa adopte legi care fac mai dificila combaterea infractiunilor.Dar in ciuda faptului ca acesti oameni conduc din umbra, liderii Europei știu cine este cu adevărat responsabil."Cînd Rex Tillerson, secretarul de stat american, a mers acum cateva saptamani sa se intalneasca cu cel mai important politician din Polonia, avea asteptari mai mari. Dar puterea din Varșovia nu se află în palatul prezidențial, în cancelaria premierului sau în Parlament. Tillerson a trebuit să mearga la sediul partidului de guvernământ al Poloniei, Lege și justiție (PiS), care împarte o clădire cu un restaurant japonez, intr-un colt al Varsoviei, scrie The Economist."Acolo, Rex Tillerson a fost întâmpinat de Jaroslaw Kaczynski, care conduce partidul, dar nu deține nicio poziție constituțională dincolo de rolul său de deputat în Parlamentul Republicii constitutive din Varșovia", continua povestea jurnalistii de la The Economist.Jurnalistii americani amintesc ca europenii s-au obisnuit cu aceasta "moda" a oamenilor din spate care detin puterea dupa ce Vladimir Putin a condus Rusia din functia de prim ministru, in perioada 2008-2012, in timp ce apropiatul sau, Dmitri Medvedev, "a menținut cald tronul prezidențial".Despre Jaroslaw Kaczynski, jurnalistii The Economist scriu ca "Premierii polonezi ii indeplinesc dorintele. În decembrie, a expediat-o scurt Beata Szydlo pentru a face loc lui Mateusz Morawiecki, adjunctul ei. Această decizie a fost luată pentru a îmbunătăți relațiile Poloniei cu partenerii săi europeni. Domnul Morawiecki, vorbitor de limbă engleză, este văzut ca un exponent mai convingător al opiniilor șefului său. Dar liderii Europei știu cine este cu adevărat responsabil."In Cehia, Andrej Babis, politician care s-a confruntat de asemenea cu acuzații de corupție, nu a reușit să formeze majoritatea, dupa ce partidul sau a castigat cele mai multe locuri in Parlament in octombrie anul trecut. In acest moment ocupa functia de prim ministru, dar nu se stie pentru cat timp. Ca si in PiS din Polonia si PSD din Romania, ANO, partidul lui Babis, este o trupa cu un singur om: si in cazul in care nu va mai fi prim ministru, tot el va directiona totul, din spate.