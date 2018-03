Alegeri parlamentare in Italia: Coalitia lui Berlusconi, care include si Liga Nordului, marea favorita. O analiza El Pais arata cum a incercat presa rusa sa stimuleze extrema dreapta in lunile dinaintea scrutinului

Analiza El Pais: Cum au functionat retelele rusesti pentru a impulsiona extrema dreapta in Italia

Alegerile din 4 martie marcheaza reintrarea in scena a lui Silvio Berlusconi, care, la 81 de ani, conduce o coalitie de dreapta, fara insa a putea candida la postul de premier, el avand la activ o condamnare definitiva pentru frauda fiscala.Coalitia de dreapta condusa de Silvio Berlusconi este formata din Forza Italia (partidul de dreapta al fostului premier Berlusconi) si doua formatiuni de extrema-dreapta - Liga Nordului si Fratii Italiei si este principala favorita in sondaje inaintea scrutinului de duminica, dar nu are garantia formarii unei majoritati - este cotata cu aproximativ 37% din intentiile de vot.Urmeaza M5S, cu 28%, alianta de centru-stanga 27% (din care 23% pentru partidul lui Renzi) si miscarea de stanga Liberi si Egali, cu 6%.Analistii spun ca pragul pentru obtinerea majoritatii in {arlament va fi de 40-45%, intrucat noul sistem electoral combina scrutinul proportional cu cel majoritar.O analiza a retelelor sociale realizata de cotidianul spaniol El Pais arata modul in care mass-media sprijinita de Kremlin a stimulat discursul xenofob si extrema dreapta italiana, inaintea scrutinului de duminica.Propaganda rusa s-a concentrat asupra Italiei in ultimele luni, desfasurand o campanie de dezinformare concentrata pe migratie - principala tema a campaniei electorale din peninsula - pentru a sprijini partidele extremiste la alegerile parlamentare programate duminica.El Pais a analizat zeci de mii de postari pe retele de socializare, identificand o retea de activisti anti-imigratie care au distribuit articole publicate in principal de Sputnik, entitate media activa la nivel global, inclusiv in Italia, si controlata de statul rus.Sputnik in limba italiana s-a straduit sa propage o imagine falsa a Italiei. In acest scenariu, tara a fost invadata de refugiati care sunt de vina pentru somaj si pentru inflatie, in mijlocul unei crize care se agraveaza din cauza atitudinii pasive a politicienilor pro-europeni. In cele din urma, insasi Uniunea Europeana este considerata vinovata, noteaza El Pais.Cateva exemple de titluri de la Sputnik includ: "In 2065, imigrantii din Italia ar putea depasi 40% din totalul populatiei" si "Haosul migrantului, inceputul unui razboi social".Concluzia El Pais este ca Sputnik Italia a fost foarte influent in radicalizarea dezbaterii publice asupra crizei imigratiei in timpul campaniei electorale din Italia. De asemenea, dintre toate mass-media straine care opereaza in Italia, Sputnik a fost al doilea cel mai influent, dupa versiunea italiana The Huffington Post, potrivit Alto Dato Analytics, al carui algoritm clasifica site-urile prin numerele utilizatorilor si intensitatea actiunilor pe social media, la fel ca si algoritmii Google.