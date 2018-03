​VIDEO Slovacia: Mii de persoane au iesit in strada in semn de solidaritate cu jurnalistul asasinat

Aproximativ 10.000 de persoane s-au strans in Piata Libertatii, unde s-a cantat imnul national, in timp ce termometrul indica -5 grade, potrivit ziarului "Pravda".Cadavrul jurnalistului Jan Kuciak si cel al prietenei sale, Martina Kusnirova, au fost descoperite duminica in locuinta acestora de la Velka Maca, aproximativ 65 kilometri est de Bratislava. Dublul asasinat a fost comis intre joi si duminica, potrivit politiei. Kuciak a fost impuscat in piept, iar prietena lui in cap."Sunt aici pentru ca, impreuna cu voi, sa onoram memoria a doi tineri, Jan si Martina. Astazi nu este vorba de a face politica, ci de a ne aminti. Sa-i omagiem cu un minut de tacere", a spus presedintele slovac Andrej Kiska.Totodata, a fost citit un mesaj al jurnalistei cehe Pavla Holcova, care a fost colega lui Kuciak si se afla sub protectia politiei."Nu stim numele ucigasului, dar cunoastem criminalul, si acesta este coruptia", a spus unul dintre vorbitori, Martin Simecka, aluzie la investigatia la care lucra jurnalistul asasinat si care a fost publicata, neterminata, in aceasta saptamana, in presa slovaca.Investigatiile lui Kuciak ar dezvalui o complexa retea a mafiei din Calabria (Italia), 'Ndrangheta, cu legaturi care ar ajunge pana la biroul premierului Robert Fico, scrie agentia spaniola EFE."Daca nu ne aparam impreuna, vor fi mai multi morti", a avertizat Simecka.Prin intermediul retelelor sociale, mai multe grupuri ale societatii civile au convocat adunarea de vineri de la Bratislava, dar si altele similare in 25 de localitati slovace, 5 orase cehe si 16 orase europene, precum si in Dubai, Hong Kong si Vancouver.Reprezentantul Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) pentru libertatea presei, Harlem Desir, care s-a alaturat manifestatiei din capitala slovaca, s-a intalnit inainte cu social-democratul Robert Fico pentru a-i cere o investigatie "completa si transparenta" privind asasinarea jurnalistului de investigatie, mai relateaza Agerpres."Impunitatea ar fi o a doua crima contra presei libere. Vinovatii trebuie sa fie adusi in fata justitiei", a spus reprezentantul OSCE.La intalnirea cu seful guvernului slovac au participat de asemenea secretarul general al organizatiei Reporteri fara Frontiere, Christophe Deloire, si un reprezentant al Centrului European pentru Presa si Libertatea Mijloacelor de Comunicare.Deloire i-a cerut vineri lui Fico sa-si ceara scuze presei pentru unele declaratii ale sale din trecut, in care a acuzat un jurnalist ca se comporta ca "prostituatele antislovace".