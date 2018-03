Theresa May, al treilea discurs despre Brexit: Premierul vrea un acord de liber schimb cat mai amplu posibil si recunoaste ca vor exista consecinte economice

"Trebuie sa recunoastem ca e o negociere si ca niciun dintre noi nu va avea exact ceea ce doreste", a spus May, intr-un discurs sustinut la Londra si in care a evocat pentru prima oara consecintele economice concrete ale iesirii din UE si cateva "realitati dure".Acesta a precizat ca isi doreste un acord de liber schimb "cat mai amplu posibil", "care sa acopere mai multe sectoare si cu mai multa cooperare decat orice alt acord de liber-schimb din lume in prezent". Ea a recunoscut insa ca dupa parasirea pietei unice "viata va fi diferita".Negociatorul sef al Comisiei Europene Michel Barnier a salutat "claritatea" discursului sau, in care vede "renasterea compromisului".Sefa guvernului britanic apara iesirea din piata unica si uniunea vamala si doreste un acord de liber-schimb diferit de cele existente intre UE si Canada sau Norvegia.May a asigurat ca "normele britanice vor ramane cel putin la fel de ridicat ca cele din UE". Tara va continua sa se supuna autoritatii Curtii de Justitie a UE (CJUE) pentru o perioada de tranzitie "limitata" dar, dupa aceea, vrea un "arbitraj independent", a spus aceasta, recunoscand insa ca justitia britanica ar putea continua sa ia in considerare deciziile CJUE.Londra se confrunta si cu problema irlandeza: Brexitul, in martie 2019, ameninta sa readuca pe scena o granita "dura" intre Republica Irlanda, membra a UE, si Irlanda de Nord, provincie britanica.Miza pentru Londra si Dublin este sa salveze acordul din Vinerea sfanta, in 1998, care a pus punct la trei decenii de confruntari sangeroase intre nationalisti si unionistii nord-irlandezi, intarind legaturile dintre cele doua teritorii.Theresa May si-a reafirmat opozitia fata de o "granita dura" dar s-a declarat pregatita sa caute o alternativa.Este vorba de al treilea discurs despre Brexit al premierului Theresa May de la preluarea puterii, in iulie 2016. Sefa guvernului este supusa la o puternica presiune din cauza diviziunilor din partidul sau conservator in privinta acestui subiect, care divizeaza de altfel intregul Regat.