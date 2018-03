Tatal lui Jared Kushner ar fi incercat sa obtina o finantare de la guvernul din Qatar cu o luna inainte ca alianta condusa Arabia Saudita sa impuna o blocada diplomatica micului regat (The Intercept)

Potrivit The Intercept, intalnirea dintre Charles Kushner si Ali Sharif Al Emadi a avut loc intr-un apartament din hotelul St. Regis din New York. Cele doua parti au fost insotite de consilieri. A doua zi, a avut o noua intalnire la sediul companiei Kushner Companies, la care insa Al Emadi nu a mai participat personal.In urma celor doua intalniri nu s-a ajuns la un acord comercial.O luna si jumatate mai tarziu a izbucnit scandalul diplomatic din Orientul Mijlociu in care, potrivit The Intercept, Jared Kushner a oferit un sprijin crucial vecinilor Qatarului. Un grup de tari, conduse de Arabia Saudita si de Emiratele Arabe Unite, cu sustinerea lui Kushner, au declansat un atac diplomatic ce a culminat cu o blocada impusa Qatarului, pe fondul acuzatiilor ca aceasta tara sustine terorismul. Potrivit informatiilor din acea vreme, Kushner ar fi subminat eforturile secretarului de stat Rex Tillerson de a detensiona situatia.Intre timp, in luna mai, presedintele Donald Trump, insotit de ginerele sau, au ajuns la Riad, in capitala Arabiei Saudite.Aceste evenimente au redesenat aliantele geopolitice din regiune, divizand Consiliul de Cooperare din Golf si impingand Qatarul, care gazduieste cea mai mare baza militara din Orientul Mijlociu, mai aproape de Turcia si de Iran.Nu este pentru prima oara cand Charles Kushner a solicitat fonduri de la persoane din Qatar, dar este vorba de prima oferta facuta direct ministrului de Finante din aceasta tara, arata The Intercept. Vara trecuta, Charles Kushner i-a propus lui Hamad bin Jassim al Thani, un proeminent om de afaceri din aceasta tara, fost premier si ministru de Finante, o implicare financiara de 500 de milioane de dolari, care nu s-a concretizat insa, dupa ce Kushner Companies nu a reusit sa atraga si alte capitaluri in afacere.The Intercept coreleaza aceasta informatie cu un articol din Washington Post potrivit caruia serviciile americane de informatii au stabilit ca oficiali din patru tari - Emiratele Arabe Unite, China, Israel, si Mexic - discuta cum pot folosi afacerile lui Jared Kushner in domeniul imobiliarelor pentru a castiga influenta asupra lui si, in acest fel, asupra politicii externe americane.In centrul discutiilor este blocul turn din 666 Fifth Avenue, o proprietate cumparata in ianuarie 2007 - cand piata imobiliara se afla la varf - cu 1,8 miliarde de dolari, fiind una dintre cele mai mari tranzactii imobiliare din SUA, arata Financial Times. Acum, compania se confrunta cu un potential faliment, daca nu reuseste sa refinanteze o ipoteca de 1,2 miliarde de dolariIn prezent, cladirea este goala in proportie de 30% si nu genereaza suficiente venituri pentru plata creditelor.La sfarsitul lunii februarie, Jared Kushner, ginere si consilier al lui Donald Trump, a pierdut accesul la informatiile clasificate cele mai sensibile de la Casa Alba.Kushner, care este casatorit cu Ivanka Trump, fiica cea mai mare a presedintelui american, este insarcinat in special cu negocierile privind procesul de pace israeliano-palestinian.El a avut pana in prezent acces la informatiile cele mai sensibile, dar doar in baza unei autorizatii temporare.