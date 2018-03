CNN: FBI investigheaza afacerile fiicei lui Donald Trump, Ivanka

Oficialii FBI cerceteaza negocierile si finantarea privind Trump International Hotel si Trump Tower din Vancouver, conform unui oficial american si unui fost oficial, potrivit News.ro. Investigatia vine intr-un moment delicat pentru Ivanka, exact cand este pe punctul de a obtine o acreditare de securitate completa in contextul rolului ei de consilier al lui Donald Trump.Cercetarea contractelor straine si a afacerilor internationale este ceva standard pentru procedura de verificare a antecedentelor, dar complexitatea afacerilor Organizatiei Trump ar putea fi problematica.Conform unui oficial american, FBI a investigat atat afacerile in care este implicata Ivanka Trump, dar si pe cele ale sotului acesteia Jared Kushner, pentru a stabili daca cei doi sunt vulnerabili in fata presiunilor unor agenti straini, printre care si China.Complexul din Vancouver s-a deschis in februarie 2017, imediat dupa ce Trump a devenit presedinte.Organizatia Trump nu este proprietarul cladirii, dar colecteaza taxe pentru licenta si marketing de la dezvoltator, Joo Kim Tiah. Un membru al uneia dintre cele mai bogate familii din Malaezia, Tiah conduce complexul Holborn Group al familiei in Canada. Conform declaratiei de avere a lui Trump din iunie 2017, Organizatia Trump a facut un profit de cinci milioane de dolari din drepturi de autor datorita complexului.Proiectul in valoare de 360 de milioane de dolari, care are 147 de garsoniere si 217 apartamente rezidentiale, a devenit rapid un magnet pentru cumparatorii straini.Nu este clar motivul pentru care FBI investigheaza aceasta afacere, insa este posibil sa aiba legatura cu momentul in care s-a concretizat, fiind una dintre putinele afaceri ale lui Trump deschise dupa ce a devenit presedinte. De asemenea, veniturile de la oameni de afaceri straini, cum ar fi dezvoltatorul sau cumparatorii apartamentelor, ar putea fi de interes."CNN greseste atunci cand spune ca ar exista vreun obstacol, ingrijorare sau problema in legatura cu aplicatia de acreditare de securitate pe care a depus-o Ivanka Trump", a spus Peter Mirijanian, purtatorul de cuvant al consiliului etic condus de Ivanka Trump. "Nimic din politicile Casei Albei nu a schimbat abilitatea pe care o are Ivanka Trump de a face acelasi timp de munca pe care l-a facut de cand s-a alaturat administratiei", a adaugat el.Alan Garten, vicepresedinte si ofiterul pentru probleme legale al Organizatiei Trump, a declarat: "Rolul companiei este doar sa licentieze propriul brand si sa gestioneze activitatile hotelului. Astfel, compania nu a fost implicata in finantarea proiectului sau in vanzarea apartamentelor".