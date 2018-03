UPDATE Burkina Faso, Ouagadougou: Cel putin 28 de morti, in cadrul unui atac impotriva Statului major al armatei

Atacul, condus de mai multe grupuri de barbati inarmati, a inceput dimineata si a vizat mai multe tinte din centrul capitalei.Cel putin 28 de persoane au fost ucise in atacul impotriva statului major, alte 85 fiind ranite, potrivit mai multor surse din serviciile de securitate.Guvernul a anuntat un bilant provizoriu de "sase atacatori ucisi, sapte morti in randul Fortelor de aparare si securitate, sase civili, dintre care doi civili".-----------------In cursul diminetii, un corespondent AFP aflat la fata locului a anuntat auzit tiruri intense de arme de foc si a vazut un vehicul, cel al atacatorilor, potrivit martorilor, in flacari."Atac in curs la ambasada Frantei si la Institutul francez. Ramaneti in case sau unde va aflati", indica un scurt mesaj postat cu putin inainte de ora 11 GMT pe pagina de Facebook a ambasadei Frantei.O ora mai tarziu, un alt mesaj afrma ca nu se poate spune "cu certitudine la acest stadiu ce locuri sunt vizate" de atac.Potrivit martorilor, cinci barbati au coborat dintr-o masina si au deschis focul asupra trecatorilor inainte de a se indrepta spre ambasada Frantei, in centrul capitalei Burkina Faso.Potrivit unei surse interne din ambasada, cinci barbati inarmati au incercat sa intre in ambasada dar nu au reusit. Cei cinci au deschis focul asupra ambasadei inainte de a intra in cladirea Statului major al Fortelor armate burkinabeze.Alti martori vorbesc despre o explozie in apropiere de sediul Statului major si de Institutul francez, la circa un kilometru de locul primului atac.Capitala Burkina a fost in ultimii ani in mai multe randuri tinta atacurilor jihadiste vizand locuri frecventate de occidentali.Atacurile gruparilor jihadiste impotriva institutiilor statului (jandarmerie si scoli in special) sunt regulate in nordul tarii, la granita cu zonele instabile din Mali.In 13 august, doi atacatori au deschis focul asupra unui restaurant hallal, Aziz Istanbul, pe principalul bulevard al capitalei, ucigand 19 oameni si ranind alti 21.In 15 ianuarie 2016, 30 de persoane, printre care 6 canadieni si 5 europeni, au fost ucise in urma unui raid jihadist impotriva hotelului Splendid si a restaurantului Cappuccino in centrul Ouagadougou.