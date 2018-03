Siria: 14 combatanti pro-regim si trei membri ai militiilor kurde, ucisi in lovituri aeriene ale Turciei

Turcia, ajutata de grupari rebele siriene, efectueaza din 20 ianuarie o ofensiva pentru a alunga din regiunea Afrin (nord) milita kurda Unitatile de protectie a poporului (YPG) pe care o califica "terorista".Cele 17 persoane, printre care si femei, au murit in urma unor bombardamente care au avut loc joi seara, tarziu, asupra localitatii Jamma din aceasta enclava kurda in apropierea granitei cu Turcia, spune Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), care dispune de o vasta retea de surse in acest tara devastata de un razboi sangeros din 15 martie 2011.In urma acestei ofensive, fortele turcesti si aliatii lor au castigat teren in regiune. In februarie, forte loiale regimului lui Bashar al-Assad, inamic al Turciei, au fost trimise pentru a-i ajuta pe combatantii kurzi.Potrivit purtatorului de cuvant al YPG in Afrin, Birusk Hassakeh, aviatia turca a vizat pozitii ale combatantilor din satul Jamma, fara a face victime.Combatantii pro-regim sunt prezenti pe mai multe fronturi in enclava, potrivit kurzilor.Tot joi, opt soldati turci au fost ucisi si alti 13 raniti in lupte in regiunea Afrin, potrivit armatei turce. Aceste pierderi ridica la cel putin 40 numarul soldatilor turci ucisi incepand cu 20 ianuarie.In aceasta perioada, peste 140 de civili au murit in cadrul ofensivei, potrivit OSDO. Ankara neaga ca ar fi ucis civili.Mii de locuitori din regiunea au fugit in calea conflictului.Consiliul de Securitate al ONU a adoptat sambata o rezolutie care cere o incetare umanitara a focului, "fara intarziere", in Siria, unde o campanie aeriana devastatoare a regimului a ucis peste 600 de oameni in enclava rebela Ghouta estica, in apropiere de Damasc.Turcia a salutat rezolutia, dar a apreciat ca nu vizeaza si ofensiva sa impotriva YPG.Sustinute de SUA, militiile YPG sunt varful de lance la sol al coalitiei internationale conduse de Statele Unite si care lupta cu jihadistii din gruparea Stat Islamic (SI).