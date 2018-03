Retragerea gradelor ofiterilor polonezi care au slujit in armata comunista ("degradarea")

Guvernul polonez a adoptat un proiect de lege total schimbat, care permite retragerea gradelor generalilor comunisti - reiese din documentele puse azi, 1 martie, la dispozitie de Centrul Guvernamental Legislativ.Premierul Mateusz Morawiecki a anuntat astazi, 1 martie, ca guvernul a adoptat proiectul de lege al retragerii gradelor ("degradarea"). "Visul generatiei noastre a fost ca aceasta dreptate sa se faca la inceputul perioadei transformarilor, dar atunci nu a fost posibil, astazi devine posibil", a spus premierul, potrivit Rzeczpospolita, citat de Rador.Numai ca versiunea proiectului, pe care in 28 februarie Mariusz Blaszczak, noul sef al MAN, a trimis-o Cancelariei Premierului, este cu totul alt proiect decat cel scris de Antoni Macierewicz in august 2017. De fapt sunt doua proiecte, caci in afara de proiectul schimbarii legii despre datoria obligatorie de aparare a Republicii Polone, mai este un alt proiect complet nou - proiectul de lege despre retragerea gradelor persoanelor militare si rezervistilor, care in anii 1943-1990 prin pozitia lor au tradat ratiunea poloneza de stat.Din proiectul lui Macierewicz au fost retrase toate prevederile contradictorii (...) in baza carora militarii vor fi degradati. Acesta este un proiect mult mai bun (...). Au fost respinse majoritatea prevederilor lui Macierewicz, intre altele, acela care cuprindea persoanele, care "au indeplinit serviciul militar in favoarea statului totalitar", a fost respinsa de asemenea si prevederea controversata care dadea dreptul de a se adresa ministrului apararii cu cererea de incepere a procedurii de degradare a unui soldat concret al organizatiilor combatantilor, de exemplu.In noua versiune a proiectului sunt mentionate foarte exact 10 posibilitati de tradare a ratiunii de stat, pentru care un militar poate fi degradat, este vorba intre altele, de cei care au combatut miscarea ilegala poloneza, care i-au persecutat pe preoti, au planificat sau au dat ordine, comitand fapte abominabile, care au colaborat cu agenturile, care au inabusit protestele sociale sau au planificat participarea la invadarea Cehoslovaciei in anul 1968.Noul proiect al legii degradarii va retrage gradele ex lege tuturor membrilor WRON (Consiliul Militar de Salvare Nationala creat in 1981) - lucru important - fara posibilitatea de a face recurs la Tribunalul Administrativ.Se scrie de asemenea ca gradele nu vor fi retrase militarilor care au sprijinit activ actiunile in favoarea independentei Statului Polonez fara stiinta superiorilor.