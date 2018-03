VIDEO Presa rusa descrie pe larg noile arme ale complexului militaro-industrial rusesc

In timpul discursului, Putin a reamintit, de asemenea, ca detinerea de arme hipersonice "ofera avantaje serioase in domeniul luptei armate". Presedintele a anuntat, de asemenea, dezvoltarea unor arme strategice non-balistice (care nu folosesc traiectorii de zbor balistice atunci cand se deplaseaza catre tinta), impotriva carora sistemul de aparare anti-racheta devine inutil.- s-a dezvoltat de 3,7 ori echipamentul Fortelor Armate ale Federatiei Ruse cu arme moderne in perioada 2012 - 2018;- Fortele armate ale Federatiei Ruse au primit 80 de noi rachete balistice intercontinentale (ICBM);- Fortele armate ale Federatiei Ruse au primit 102 noi rachete balistice pentru submarine (SLBM);- Fortele armate ale Federatiei Ruse 3 crucisatoare submarine cu rachete strategice "Borei";- 12 regimente cu rachete au reinarmate cu noile complexuri rachetare "Iars";- s-a redus de 6 ori timpul de asteptare a militarilor rusi la coada pentru locuinte;- s-a completat in proportie de pana la 95-100% necesarul de militari pentru fortele armate ale Federatiei Ruse.Comentand cu privire la mesajul presedintelui, Igor Korotcenko, redactorul-sef al revistei "Nationalinaia Abarona" ("Apararea Nationala"), a declarat, pentru corespondentul TASS, ca aceste cele mai noi sisteme de arme rusesti anuleaza eforturile SUA in domeniul apararii anti-racheta, demonstreaza vulnerabilitatea Statelor Unite ale Americii si "socheaza Pentagonul". Sistemul american de aparare anti-racheta va deveni ineficient fata de noile tipuri de arme.Eu cred ca presedintele a anuntat o noua dezvoltare strategica pentru a demonstra vulnerabilitatea Statelor Unite ale Americii, in ciuda bugetului lor militar enorm, si pentru a sublinia faptul ca ei nu ne pot ataca cu impunitate. Aceste arme vor soca atat Pentagonul, cat si CIA, asa cum Vladimir Putin a anuntat acest lucru deschis."Vorbind despre arme specifice, Putin a inceput prin a raporta inceputul fazei active de testare a sistemului de rachete avansate "Sarmat". Acesta va inlocui complexul P-36M2 "Voevoda", creat in Uniunea Sovietica. Potrivit presedintelui, "toata lumea a recunoscut intotdeauna puterea mare de lupta a acestgor rachete, colegii nostri straini le-au atribuit o denumire chiar mai amenintatoare, dar potentialul rachetelor Sarmat este "semnificativ mai mare".Putin a prezentat o caseta video, care ofera o idee despre principalele caracteristici ale rachetei Sarmat, care, in special, nu are nicio limitare a intervalului de zbor. "Voevoda" are o raza de actiune de 11.000 de kilometri.Cu o greutate de peste 200 de tone, racheta Sarmat are o faza activa scurta a zborului, ceea ce face dificila interceptarea din partea apararii anti-racheta; distanta de zbor a acestei noi rachete grele, numarul si puterea blocurilor de lupta sunt mai mari, decat ale rachetei "Voevoda". "Sarmat" va fi echipata cu o gama larga de arme nucleare de mare putere, inclusiv hipersonice, si cu cele mai avansate sisteme de depasire a apararii anti-racheta, a spus Vladimir Putin.El a precizat ca noul complex "este capabil sa atace tinte atat din nord, cat si de la Polul Nord, cat si de la Polul Sud". "Sarmat" este o arma formidabila, datorita caracteristicilor sale, nu interfereaza cu niciun sistem promitator de aparare anti-racheta ", considera Putin.Denumirea "Sarmat" este data in onoarea triburilor nomade ale sarmatilor, care, in secolele VI-IV i.H., locuiau pe teritoriul actual al Rusiei, Ucrainei si Kazahstanului.Racheta balistica grea, intercontinentala (ICBM), sub codul RS-28, este fabricata de Centrul de Stat pentru Rachete "Viktor Makeev" inca din anii 2000. In iunie 2011, Ministerul rus al Apararii a semnat un contract de stat pentru activitati de dezvoltare. La 26 octombrie 2016, a fost publicata prima imagine a acestei rachete.Prototipul ICBM a fost gata in toamna anului 2015, momentul in care au fost lansate testele de lansare la centrul spatial din Plesetk a fost schimbat in mod repetat din cauza indisponibilitatii lansatorului de rachete din silozuri. La 27 decembrie 2017, presa a descris primul test de lansare cu succes a rachetei prototip. Se stie ca, in cadrul programului de stat al armamentului pana in 2027, ICBM RS-28 fortele strategice de rachete vor incepe sa le primeasca.Dupa cum mentiona anterior, pentru TASS, general-colonelul Viktor Esin, ex-seful Statului Major al fortelor strategice de rachete, "noi nu vom lansa primele atacuri nucleare". Sarmat este destinata pentru atacuri de raspuns. Avem timp sa facem acest lucru pana cand rachetele inamice vor zbura spre partea noastra." El sustine ca, pentru aceste rachete, vor fi amplasate radare din clasa "Voronej" in pozitie de alerta, de-a lungul granitelor tarii, pentru avertizare in cazul unui atac cu rachete. "Dusmanul probabil sau potential stie acest lucru, si, prin urmare, Sarmat, precum si alte sisteme de aparare, vor garanta securitatea noastra", a spus generalul.La randul sau, Serghei Karakaiev, comandantul fortelor strategice anti-racheta, a spus ca rachetele grele "Voevoda" vor ramane in serviciu pana in anul 2027.Cel mai important pas a fost crearea si dezvoltarea sistemelor de rachete hipersonice pentru aviatie. Incepand cu 1 decembrie 2017, in Districtul Militar Sud (YUVO), a intrat in serviciu complexul hipersonic de lupta "Kinjal". Potrivit presedintelui, caracteristicile sale unice de performanta permit livrarea de rachete, pana la punctul de lovire in cateva minute.In timpul discursului prezidential, s-au prezentat imagini de la testele sistemului, unde se vede ce rol joaca portavionul de mare viteza pentru un avion supersonic MiG-31 (dezvoltat la RAC "MiG").Videoclipul prezinta punctul de lansare a rachetei, in timp ce aceasta a zburat cu o viteza hipersonica (de 10 ori mai mare decat viteza sunetului) si efectua manevre in toate domeniile traiectoriei de zbor.Acest lucru ii permite, de asemenea, sa depaseasca toate sistemele de aparare aeriana si antiracheta, prezente si, eu cred, viitoare, ducand la tinta, la o distanta de pana la 2.000 de kilometri focoase nucleare si conventionale", a spus Vladimir Putin.Putin a ridicat si problema sistemelor de armament fara pilot, care sunt proiectate in mod activ si construite in lume. Aceasta tehnica a fost dezvoltata in Rusia - un vehicul subacvatic fara pilot, capabil sa se deplaseze la o adancime extrema, pe o distanta nelimitata. "As spune, la foarte mare adacime si la distante intercontinentale, cu o viteza mai mare decat viteza submarinelor, a torpilelor celor mai moderne de toate tipurile, o viteza mai mare decat a navelor de lupta de suprafata", a subliniat presedintele. Asemenea drone produc un zgomot redus, au o manevrabilitate ridicata si practic sunt imparabile pentru inamic. Putin a numit aceasta dezvoltare "pur si simplu fantastica". Practic nu exista astazi mijloace care sa-i reziste in lume, a spus Putin.Potrivit presedintelui, vehiculele submarine fara pilot pot fi echipate cu munitii conventionale si nucleare. Acest lucru le va permite sa atinga o gama larga de obiective, inclusiv grupuri de transportatori, fortificatii de coasta si infrastructura.El a mai spus ca, in decembrie 2017, a fost finalizat un ciclu de incercare de mai multi ani pentru o centrala nucleara inovatoare pentru dotarea acestei unitati autonome nelocuite. Putin a declarat ca instalatia nucleara este compacta si are o capacitate de ultra-inalta putere in acelasi timp, volumul este de 100 de ori mai mic, decat la submarinele nucleare de astazi, are o mare putere si poate fi gata de lupta de 200 de ori mai repede. "Rezultatele testelor au facut posibil sa incepem sa cream un tip fundamental de arme strategice, echipate cu munitii nucleare de mare putere", a concluzionat presedintele.Rusia a dezvoltat centrale nucleare de mici dimensiuni, dar de mare putere, care pot fi amplasate intr-o racheta de croaziera, care ar permite o raza de actiune aproape nelimitata si invulnerabila la rachete si la apararea anti-aeriana."Am inceput dezvoltarea de noi tipuri de arme strategice, care nu utilizeaza o traiectorie balistica, atunci cand se deplaseaza spre tinta, si, prin urmare, un sistem de aparare anti-racheta devine inutil si chiar lipsit de sens in lupta impotriva lor", a spus presedintele, mentionand ca aceste sisteme avansate de arme sunt bazate pe cele mai noi realizari unice ale oamenilor de stiinta, designerilor si inginerilor rusi.O asemenea realizare este crearea unei centrale nucleare puternice, de mici dimensiuni, care este situata in carcasa rachetei de croaziera moderne X-101, lansata din aer sau racheta americana "Tomahawk". In acelasi timp, noua racheta asigura zboruri de zeci de ori mai lungi, ceea ce inseamna practic nelimitate.Potrivit lui Putin, "o asemenea racheta discreta, care transporta un focos nuclear la o distanta practic nelimitata, cu o traiectorie de zbor practic imprevizibila si cu o capacitate de a ocoli rachetele interceptoare este invulnerabila pentru toate sistemele existente si viitoare, cum ar fi apararea anti-racheta si de aparare anti-aeriana."La sfarsitul anului 2017, o lansare cu succes a noii rachete rusesti de croaziera cu centrala nucleara a avut loc pe poligonul central din Federatia Rusa. In cursul zborului, racheta a atins puterea setata, a asigurat nivelul necesar de impingere. Lansarea rachetei si complexul de teste la sol ne permit sa procedam la crearea unui tip fundamental de arma - un complex strategic de arme nucleare cu o racheta dotata cu centrala nucleara", a spus Putin.Intr-un videoclip prezentat in timpul mesajului adresat Adunarii Federale, s-a aratat ca o racheta de croaziera poate zbura la altitudine mica, inclusiv pe teren dificil si peste ape, depasind distante mari. "Din moment ce intervalul de deplasare este nelimitat, poate fi manevrata atata timp cat va place", a adaugat el. Dupa cum stiti, inca nu exista asa ceva in lume. Intr-o zi, probabil, va aparea, dar in acest timp baietii nostri se vor gandi la altceva, a spus Vladimir Putin, presedintele Rusiei.Un alt progres tehnologic este crearea unui complex strategic de rachete cu un echipament de lupta fundamental nou - o unitate de planificare a aripilor, ale carei teste au fost, de asemenea, finalizate cu succes. Se numeste "Avangard". Complexul este capabil sa se deplaseze in straturi dense ale atmosferei, cu o viteza hipersonica de peste 20 Mach.(Mach-ul este o unitate de masurare a vitezei in functie de viteza sunetului. Deoarece sunetul poate avea viteze diferite in conditii diferite, calculele aici sunt date pentru 20-C in aer uscat la nivelul marii. Mach-ul este de obicei folosit in aviatie si explorarea spatiului - nota red. VP)Cand se deplaseaza spre tinta, poate fi manevrata brusc - lateral sau pe inaltime - iar acest lucru o face invulnerabila la sistemele de aparare anti-racheta si de aparare anti-aeriana. Folosirea de materiale compozite noi a facut posibila rezolvarea problemei unui zbor controlat pe termen lung al unui bloc de aripi cu planificare practic in conditii de formare a plasmei.Racheta merge spre tinta ca un meteorit, ca o minge de foc arzatoare. Temperatura pe suprafata ei este de 1600-2000 de grade, dar unitatea inaripata este controlata in mod fiabil, spunea Vladimir Putin, presedintele Rusiei. Cu toate acestea, nu putem arata aspectul adevarat al acestui produs "din motive evidente", a spus Putin.Potrivit expertului militar Korotcenko, "Avangard" va permite, de asemenea, sa se anuleze efectul sistemului american de aparare anti-racheta. "Daca vorbim despre un focos nuclear, atunci Statele Unite nu vor fi in masura sa-l intercepteze, pentru ca nu se misca in traiectorie balistica clasica si efectueaza o serie de manevre complexe", a spus el.Viteza care depaseste cu mult viteza sunetului in atmosfera. Sunetul hipersonic incepe la 4,5 Mach. Un Mach este de 300 m / s sau 1000 km / h. Vitezele hipersonice sunt utilizate de om de suficient de mult timp: de exemplu, cu o astfel de viteza se misca obiectele care se apropie de Pamant si trec in atmosfera superioara, navele spatiale la aterizare (inclusiv cu astronauti in interior).Armele pe principii fizice noi sunt sisteme de arme bazate pe noi principii fizice, inclusiv arme cu laser, ele extind capacitatile Rusiei in domeniul securitatii, a anuntat Putin. "Stim bine si ca o serie de state lucreaza pentru a dezvolta arme noi bazate pe principii fizice noi. Exista toate motivele sa credem ca, si aici suntem cu un pas inainte. In orice caz, acolo unde aveam cea mai mare nevoie", a spus el.Astfel, rezultate semnificative au fost realizate in dezvoltarea armelor cu laser, iar acest lucru nu este doar o teorie sau proiecte, sau numai inceputul productiei. Incepand cu anul trecut, armata a primit deja sisteme de lupta cu laser. Nu vreau sa intru in detalii in aceasta parte, nu e timpul. Dar expertii inteleg ca prezenta unor astfel de sisteme de lupta multiple extinde posibilitatile Rusiei in domeniul securitatii sale", a spus Vladimir Putin. Principiile fizice noi reprezinta un termen conventional, este menit sa indice faptul ca factorii care afecteaza armele se bazeaza pe procese si fenomene, care nu au mai fost utilizate anterior pentru scopuri militare.Armele pe principii fizice noi sunt tunuri eletro-magnetice, arme cu laseri, munitie controlata electronic, arme cu microunde (frecventa ultrainalta), cu ultrasunete si se afla in curs de dezvoltare. material Nezviasimaia Gazeta, (preluare Rador