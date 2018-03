De ce evita vulturii Portugalia

Legile stricte date de Portugalia in scopul prevenirii raspandirii bolii vacii nebune, ce sanctioneaza fermierii care abandoneaza carcasele animalelor in imprejurimile fermelor, tin pasarile de prada la distanta. Cercetatori din Portugalia si Spania au urmarit 71 de pasari de prada timp de trei ani si au observat ca doar 13 dintre ele au indraznit sa intre in teritoriul portughez, potrivit BBC Reglementarea care cere distrugerea carcaselor, data in 2001 de Uniunea Europeana, a fost "foarte drastica", si a avut "efecte negative asupra mediului inconjurator", declara pentru ziarului spaniol El Pais Eneko Arrondo, cercetator al Donana Biological Station. Nicolas Lopez, cercetator al Societatii Ornitologice Spaniole e de acord ca pentru "paradoxul diferitelor reglementari din Peninsula Iberica speciile pe cale de disparitie suporta consecintele".Joaquim Teodosio, angajat al Societatii Portugheze pentru Studiul Pasarilor, spune ca, impreuna cu agentiile veterinare si forestiere din tara, s-a angajat intr-o campanie ce urmareste amplasarea de "locuri izolate, departe de ferme, in care carcasele pot fi plasate" langa cele mai mari colonii de vulturi inca existente.