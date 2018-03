​VIDEO Spania: Carles Puigdemont renunta din nou la preluarea presedintiei Cataloniei

"L-am informat pe seful Parlamentului catalan ca, in mod provizoriu, sa nu imi mai prezinte candidatura la investirea ca presedinte", afirma Puigdemont, intr-un clip inregistrat in Belgia, unde a plecat la finalul lunii octombrie 2017."In conditiile actuale, aceasta este singura modalitate de a putea forma un nou guvern, cat mai rapid posibil", a spus el, explicand aceasta retragere.Dupa victoria independentistilor in alegerile regionale din 20 decembrie, Puigdemont era singurul candidat la presedintia executivului regional, stiind totodata ca va fi arestat si probabil trimis la inchisoare daca se intoarce din Belgia in Spania.Carles Puigdemont a propus in mesajul video de joi sa fie inlocuit pentru aceasta candidatura cu liderul unei asociatii separatiste, Jordi Sanchez, desi si acesta a fost tinut in detentie timp de patru luni.Regiunea autonoma Catalonia, cu o populatie de 7,5 milioane de locuitori, este plasata sub tutela Madridului de la proclamarea, ramasa fara efect, la 27 octombrie 2017, la Barcelona, a unei "Republici catalane".