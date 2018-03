Germania: Atacul cibernetic impotriva mai multor ministere este in continuare in derulare / Rusia, din nou in vizor

Este vorba despre un "atac ambitios din punct de vedere tehnic si pregatit de mult timp", a spus ministrul de Interne, Thomas de Maiziere. Acest "eveniment grav confirma ceea ce stiam deja: diversi actori ameninta, din diferite motive, securitatea informatica" a tarii, a adaugat el."Este vorba de un adevarat atac cibernetic care vizeaza o parte a guvernului. Este o procedura care este in continuare in curs, un atac care este in continuare in curs", a spus un deputat din partidul conservator al Angelei Merkel (CDU), Armin Schuster, dupa o reuniune de urngea a comisiei de control a serviciilor secrete din camera deputatilor.Atacul este "sub control", a precizat insa secretarul de stat pentru afaceri interne, Ole Schroder. "Am reusit (...) sa izolam si sa punem sub control acest atac", a spus acesta.Afacerea a fost dezvaluita miercuri de presa. Potrivit agentiei germane DPA, grupul rus "APT28" - cunoscut si ca "Fancy Bears" sau "Tsar Team" - este cel care a piratat sistemele ministerului Apararii si Afacerilor externe de o perioada lunga de timp, cel putin un an, sustragand mai multe date.Serviciile germane de informatii au detectat atacul in decembrie anul trecut dar au decis sa nu anunte public, pentru a identifica discret autorii.Atacul a vizat de aceasta data mai multe ministere si este de o amploare mai mare, deoarece retelele informatice interne ale guvernului ar trebui sa fie mai bine protejate.Moscova a negat tot timpul ca s-ar afla in spatele acestor atacuri.