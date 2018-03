Fapt rarisim in Rusia: Mai multe ziariste acuza deputati si inalti functionari de hartuire sexuala / Printre cei vizati, Leonid Slutski

Doua ziariste care relateaza activitatile Dumei, camera inferioara a Parlamentului, si o producatoare au fost primele care au lansat acuzatiile sexuale, la adresa deputatului Leonid Slutski, seful Comisiei pentru Afaceri internationale.Slutski, 50 de ani, "si-a pus mana pe pubisul meu", in 2017, a spus o ziarista, care a dorit sa-si pastreze anonimatul, la televiziunea de opozitie Dojd, in 22 februarie.Producatoarea, care a solicitat si ea anonimatul, a povestit cum Leonid Slutski, invitat pentr un interviu, a incercat sa o "sarute pe buze si sa ii atinga fesele".Acest acuzatii au fost urmate de cele ale ziaristei Ekaterina Kotrikadze, vicepresedinta televiziunii rusesti independente RTVI, prima femeie care si-a asumat public acuzatiile."A inceput sa ma pipaie, a incercat sa ma sarute ... l-am respins si am fugit", a spus ea, marti, adaugand ca incidentele au avut loc in 2011, cand avea 26 de ani.Pe pagina sa de Facebook, deputatul a denuntat o "provocare" care urmareste sa ii "murdareasca" reputatia. Ulterior, in comentarii, acesta a schimbat glume cu colegii sai care ii propunea sa se "ocupe de ziariste".Alte doua ziariste au acuzat apoi fapte similare. Ziarista Sofia Rusova a declarat miercuri la postul de radio Govorit Moskva ca a fost "hartuita sexual de doua ori de inalti deputati si o data de un deputat".In aceeasi zi, ziarista Elena Kriviakina, de la Komsomolskaia Pravda, a acuzat un inalt funcitonar de la ministerul Energiei si "un deputat cunoscut", fara a preciza despre cine e vorba, ca au facut in mod repetat insinuari cu conotatie sexuala, in timpul unei vizite de presa in urma cu 20 de ani.La aproape cinci luni de la izbucnirea scandalului Weinstein, unda mondiala de soc legata de hartuirile sexuale pare ca incepe sa ajunga si in Rusia.