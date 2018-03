Ministrul rus al apararii:  Scutul anti-racheta are gauri in el

"Se dovedeste ca umbrela anti-racheta are gauri in ea", a sustinut Shoigu.Ministrul a spus ca “gaurile” au devenit evidente dupa ce presedintele Vladimir Putin a dezvaluit o serie de noi arme nucleare rusesti, tot joi. Shoigu a adaugat ca tarile NATO incearca sa atraga Rusia intr-o noua cursa a inarmarii, dar noile arme nucleare vor ajuta la evitarea unui astfel de scenariu.Rachete "invincibile", minisubmarine cu propulsie nucleara ... Vladimir Putin a prezentat joi noile arme ale complexului militaro-industrial rusesc , avertizand Occidentul ca de acum trebuie sa "asculte" Rusia, scrie AFP."Nu am facut niciodata un secret din planurile noastre (...) Este chiar surprinzator ca, in ciuda tuturor problemelor noastre, Rusia a ramas prima putere nucleare. Nimeni nu voia sa ne vorbeasca, nimeni nu ne asculta. Ascultati-ne acum!", a spus presedintele rus, in timpul discursului anual in fata Parlamentului.