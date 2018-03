Autoritatile cer alpinistilor de pe cel mai inalt varf din America de Nord sa-si impacheteze fecalele si sa le care pana jos

Michael Loso, un geolog expert in ghetari, a calculat ca cei 36.000 de alpinisti ce au incercat sa ajunga la periculosul varf intre 1951 si 2012 au lasat 97,5 tone de fecale pe ghetarul Kahiltna, una dintre cele mai folosite rute catre varf.Din 2007, NPS a cerut alpinistilor sa nu lase aceste deseuri pe suprafata muntilor, asa ca acestia il pun in pungi biodegradabile si il arunca in crevasele adanci ale ghetarului. Dar studiile lui Loso indica faptul ca deseurile umane nu ajung niciodata la baza ghetarului si nu se descopmpun total.El avertizeaza ca acestea pot aparea mai jos ca pete pe suprafata ghetarului, altfel un superb peisaj salbatic. Lasand la o parte problemele estetice, cei care se urca pe Denali obtin toata apa lor potabila din topirea zapezii, care - daca este contaminata de excremente - poate raspandi boli bacteriene ce se pot dovedi mortale la altitudine.Autoritatile propun acum noi reglementari care sa oblige cataratorii sa sa arunce fecalele intr-o singura crevasa adanca cand pot, iar restul sa le care cu ei la coborare.