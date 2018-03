Asasinarea ziaristului slovac Jan Kuciak: Politia a arestat mai multi oameni de afaceri italieni, suspectati de jurnalist de legaturi cu mafia 'Ndrangheta

Acesta operatiune a fost efectuate "evident in legatura cu cazul (asasinarii lui Jan Kuciak) si cu persoane numite in mai multe randuri de presa, printre care ultimul articol al lui Jan Kuciak. Da, putem numi asta pista italiana", a declarat seful politiei, Tibor Gaspar.Operatiunea politiei a avut loc in Michalowice, in estul Slovaciei.Potrivit presei slovace, ar fi vorba de omul de afaceri italian Antonino Vadala si mai multi membri ai familiei sale pe care Jan Kuciak ii suspecta de legaturi cu mafia calabreza 'Ndrangheta.Intr-un articol, neterminat si publicat miercuri de site-ul aktuality.sk, Jan Kuciak evoca cazuri de frauda in conexiune cu omul de afaceri italian si anturajul premierului Robert Fico Miercuri, doi apropiati colaboratori ai premierului au demisionat . Unul dintre ei - Maria Troskova, o consiliera a premierului, fost fotomodel topless, pe care Jan Kuciak o suspecta de legaturi cu omul de afaceri italian.Cadavrul lui Jan Kuciak si al prietenei sale, Martina Kusnirova, impuscati, au fost descoperite duminica in casa lor din Velka Maca , la circa 65 kilometri est de Bratislava.Cele doua asasinate au provocat o unda de soc in Slovacia. O mie de oameni au manifestat miercuri in fata sediului guvernului. Alte marsuri de proteste anti-coruptie sunt anuntate in zilele urmatoare.