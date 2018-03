Justitia din ​Austria a decis ca protestatarii ii pot spune "fuck" vicecancelarului

Sesizata de liderul extremei drepte si vicecancelarul Heinz-Christian Strache, care a adus in fata justitiei o grupare de extrema stanga pentru "insulte publice" dupa ce a fost injurat in timpul unei manifestari, Curtea a confirmat decizia din prima instanta care i-a respins plangerea.Intr-o decizie pronuntata miercuri, judecatorii au subliniat ca "respingerea unui lider politic" poate fi "exprimata de maniera provocatoare si socanta" daca acest lucru reprezinta "un element fundamental al libertatii de expresie".Intr-o inregistrare video difuzata pe retelele sociale si realizata in timpul unei manifestari din octombrie, militantii organizatiei de extrema stanga "Linkswende jetzt" (La stanga imediat) ai detaliat motivele pentru care au spus "fuck Strache".Gruparea a salutat joi "o victorie pentr libertatea de expresie si pentr libertatea presei", apreciind ca de acum orice discurs politic poate integra fraza "ii spun fuck lui Strache".