Hope Hicks, directorul de comunicare al Casei Albe, si-a dat demisia

Hope Hicks, directorul de comunicare de la Casa Alba si unul dintre cei mai vechi consilieri ai lui Trump, se va retrage, conform administratiei prezidentiale, scrie BBC, citat de news.ro. Hicks are 29 de ani si in trecut a lucrat ca model si a fost angajata la Organizatia Trump. Ea este a patra persoana care ocupa postul de sef al comunicarii.





Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, a spus ca nu este clar de ce Hicks isi doreste sa paraseasca administratia. Ea a adaugat ca demisia lui Hicks nu are legatura cu declaratiile pe care le-a dat marti in fata Comitetului pentru Servicii Secrete al Congresului.





Exista informatii conform carora Hicks a recunoscut in fata comitetului ca a spus ocazional ¬minciuni de complezenta¬ pentru Trump. Dar a negat ca ar fi mintit in legatura cu elemente relevante privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016.





In timpul campaniei electorale, Hicks a lucrat ca secretar de presa. In august, a preluat postul de director de comunicare dupa concedierea lui Anthony Scaramucci.





"Hope este o persoana exceptionala si a facut o treaba extraordinara in ultimii trei ani. Este printre cele mai inteligente si serioase persoane care exista, o persoana cu adevarat minunata", a spus Trump intr-un comunicat.





"Imi va fi dor sa o am alaturi de mine, dar cand mi-a spus ca isi doreste sa caute alte oportunitati, am inteles. Sunt sigur ca vom mai lucra impreuna in viitor", a adaugat presedintele.