EUObserver: Scotia si Wales se pregatesc de o coliziune cu Regatul Unit pe tema Brexit

Administratiile regionale ale Scotiei si Tarii Galilor par a se indrepta spre o posibila coliziune constitutionala cu Regatul Unit, avand in vedere dezbaterea haotica pe tema iesirii din UE. Marti 27 februarie, cele doua guverne au emis masuri de urgenta sau asa-numite "reglementari de continuitate" care ar impiedica in mare masura Parlamentul de la Londra sa-si sporeasca autoritatea asupra Wales si Scotiei, la iesirea oficiala a Marii Britanii din UE, potrivit Rador, care citeaza EUObserver. Reglementarile vor fi dezbatute in curand in parlamentele regionale de la Edinburgh si Cardiff si isi propun sa garanteze faptul ca domeniile actualmente administrate de UE, precum pescuitul si agricultura, nu vor ajunge sub controlul administrativ al guvernului britanic de la Londra."Nu este ceva obisnuit ca un ministru sa vina in aceasta camera legislativa pentru a le spune membrilor ei ca regreta introducerea legii, dar aceasta este situatia in care ma aflu eu astazi", a spus ministrul pentru Brexit al Scotiei, Michael Russell, intr-o declaratie.Russell a spus ca guvernele regionale din Scotia si Wales au fost private de orice contributie semnificativa in procesul Brexit si in procesul de stabilire a legislatiei Regatului Unit referitor la iesirea din UE. Daca nu se va face nimic, el a remarcat ca guvernul Regatului Unit va putea prelua controlul asupra domeniilor politice descentralizare, dupa Brexit. "Aceasta intreaga dezbatere se refera la actualele prerogative ale acestui parlament - prerogative avand legatura cu domenii politice precum agricultura, pescuitul, justitia si mediul", a spus el.Guvernul galez a facut comentarii similare, remarcand ca legea Brexit ar permite de asemenea guvernului Regatului Unit sa preia un control prea mare. "Aceasta este pur si simplu inacceptabil pentru guvernul galez sau pentru oamenii din Wales care au votat pentru descentralizare la doua referendumuri", a spus guvernul welsh, citat de Reuters.Demersul intervine inainte de votul Regatului Unit asupra legii privind iesirea din UE, care va avea loc luna viitoare si pentru care este nevoie de un acord cu Scotia si Wales, pentru a putea fi adoptat de Parlamentul britanic. Ministrii scotieni au calificat anterior una din clauzele proiectului legislativ drept acaparare de putere.Momentul anuntarii reglementarilor din Scotia si Wales este crucial, avand in vedere votul din martie. Premierul Regatului Unit, Theresa May, se va intalni cu ministrii Scotiei si Tarii Galilor pentru a discuta despre Brexit, inainte de summitul UE din 22 martie.Brexit este una din marile prioritati ale agendei summitului liderilor si sefilor de stat ai celor 27 de membri ai UE.