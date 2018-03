Ziaristul slovac ucis impreuna cu prietena sa lucra la o ancheta privind posibile legaturi intre mafia italiana si elitele politice

Uciderea ziaristului si a prietenei sale, anuntata in week-end-ul trecut, a provocat un soc in Slovacia.Jan Kuciak, 27 de ani, lucra pentru site-ul aktuality.sk, care apartine germanilor de la Axel Springer si elvetienilor Ringier. Acesta era specializat in dosare de coruptie, precum cele privind posibile legaturi intre lumea de afaceri si partidul SMER-SD al premierului Robert Fico.aktuality.sk si alte mass media au publicat la miezul noptii o versiune - neterminata - a articolului lui Jan Kuciak, privind prezumtive relatii dintre oameni de afaceri italieni suspectati ca au legaturi cu mafia calabreza 'Ndrangheta, care operau in estul Slovaciei."Doua persoane apropiate de un barbat ajuns in Slovacia in conditiile in care era acuzat intr-un dosar de mafie in Italia au acces zilnic la primul ministru" slovac, scria Jan Kuciak in textul intitulat "Mafia italiana in Slovacia, acolitii sai se extind in politica"."Italieni legati de mafia au gasit un al doilea camin in Slovacia: au inceput sa faca afaceri, sa primeasca subventii, sa colecteze fonduri europene, dar mai ales sa stabileasca relatii cu personalitati politice influente, pana la guvernul slovac", adauga el."Detineau sau detin in continuare zeci de companii, a caror valoare se ridica la mai multe milioane de euro", scria Jan Kuciak.Principalul cotidian slovac, SME, a evocat aceste detalii inca de marti dimineata.Seful guvernului a criticat atunci presa, in timp ce a aratat ziaristilor mai multe bancnote in contul unei prime de un milion de euro pentru orice informatie care duce la prinderea autorilor celor doua crime."A lega, fara a aduce dovezi, oameni nevinovati de o dubla crima inseamna depasirea liniei rosii, nu mai e nostim", a reprosat el ziaristilor.Cadavrele ziaristului si al prietenei sale, Martina Kusnirova, au fost descoperite duminica in locuinta lor din Velka Maca, la circa 65 de kilometri est de Bratislava.Dubla crima a fost comisa intre joi si duminica, potrivit politiei. Jan Kuciak a fost impuscat in piept iar prietena sa in cap. Politia a gasit gloante asezate langa cadavre, cotidianul Pravda descriinde scena ca fiind un "avertisment".Crima din Slovacia vine dupa cea din octombrie a ziaristei malteze Daphne Caruana Galizia care a denuntat coruptia din insula mediteraneana.Potrivit sefului politiei, Tibor Gaspar, crimele sunt "foarte probabil" legate de investigatiile derulate de Jan Kuciak.Tom Nicholson, ziarist de investigatii britanic care a lucrat pe aceleasi dosare cu Jan Kuciak, a scris in Politico: "serviciile secrete (slovace) au numele gangsterilor".Potrivit lui Grigorii Meseznikov, analist politic, aceasta crima si legaturile prezumtive cu elitele politice "ar putea provoca un cutremur politic"."O linie rosie a fost depasita. Aceasta afacere ar putea afecta electoratul partidului SMER-SD aflat la putere", a spus el.Premierul Fico este cunoscut pentru criticile virulente la adresa presei. In 2016, acesta a declarat ca ziaristii sunt "prostituate murdare anti-slovace".De asemenea, acesta a calificat ziaristii drept "simple hiene idioate".Marti, insa, Fico s-a intalnit cu redactorii principalelor publicatii pentru a-i asigura ca "protejarea libertatii de expresie si a securitatii ziaristilor" este o prioritate pentru guvernul sau.