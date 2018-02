AFP: Bilantul victimelor valului de frig din Europa a ajuns la 46 de morti

Numit "Bestia din Est" de presa britanica, "Ursul din Siberia" in Olanda, "tunul de zapada" in Suedia sau "Moscova-Paris" in Franta, acest val de frig s-a soldat cu 46 de morti incepand de vineri, potrivit unui bilnat AFP.AFP numara 18 morti in Polonia, sase in Cehia, cinci in Lituania, cate patru in Franta si in Slocavia, cate doi in Italia, Romania, Serbia si Slovenia si unul in Olanda. In Estonia, frigul a ucis sapte persoane in februarie.In noaptea de marti spre miercuri, mercurul a scazut pana la -21°C in regiunile muntoase din Croatia si Bosnia, la -20°C la Lubeck, in nordul Germaniei, -19°C in sudul Poloniei, -18°C in apropiere de Liege, in Belgia, si la -10°C in jurul Londrei.In Elvetia, un varf negativ de -36°C s-a inregistrat la Glattalp, la 1.850 metri altitudine, un loc nelocuit, obisnuit cu acest tip de extreme. In Franta, noaptea de marti spre miercuri a fost mai rece in nord-est, cu -12°C la Metz.Temperaturi glaciale, care urmeaza sa dureze pana joi, afecteaza in principal persoane fara adapost. Cate trei au murit in Franta si in Cehia incepand de vineri, iar doi in Italia, dintre care unul a refuzat sa paraseasca locul unde domea afara, la Milano.Peste tot in Europa, ninsoarea si poleiul au provocat haos pe drumuri si au perturbat traficul aerian si feroviar.Numeroase zboruri au fost anulate sau intarziate pe aeroporturile britanice.In Irlanda, compania low-cost Ryanair si-a anulat toate zborurile cu plecare de pe aeroportul din Dublin.Numeroase scoli au fost inchise in Regatul Unit, Irlanda, in nordul Portugaliei, Bosnia si Kosovo, dar si in Albania, unde numeroase sate si orasele au fost izolate de zapada.