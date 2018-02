Seful NSA, amiralul Michael Rogers, spune ca nu a primit unda verde de la Casa Alba pentru a contra serviciile secrete rusesti acuzate de ingerinta in campania electorala

"Este adevarat ca nu am adoptat acelasi comportament" ca si Rusia, a admis in fata alesilor din Congres amiralul Michael Rogers, directorul NSA si seful Cybercom, noul comandament american insarcinat cu razboiul informatic.Amiralul Rogers, care a depus marturie in fata Comisiei Fortelor armate din Senat, in calitate de sef al Cybercom, a fost intrebat despre raspunsul pe care comandamentul sau l-a adus la aceste atacuri larg documentate si recunoscute de ansamblul comunitatii americane de informatii.Fara a intra in detalii ale activitatilor derulate, care pot merge de la plasarea de softuri spion pana la virusuri informatice in sistemele adversarilor Statelor Unite, acesta a spus ca ii lipseste autoritatea legala pentru a "perturba functionarea" serviciilor rusesti in cauza."Ati primit instructiunea de a o face?", l-a intrebat democratul Jack Reed."Nu", a raspuns el."Daca inteleg bine", a continuat senatoarea democrata Jeanne Shaheen, "presedintele Trump nu a ordonat niciodata Cybercom sa apere tara impotriva unei tentative a Rusiei de a interfera in alegerile din toamna viitoare"."Nu mi s-a dat nicio instructiune specifica pentru a lua masuri in afara autoritatii mele", a raspuns amiralul. "Nu mi s-au acordat autoritate sau capacitati suplimentare"."Presedintele, in final, trebuie sa ia aceasta decizie", a adaugat acesta, reamintind ca militarii nu iau initiative politice.Intrebata despre acest subiect, purtatoare de cuvant a Casei Albe Sarah Sanders a raspuns ca "nimeni nu ii neaga aceasta autoritate". "Examinam un anumit numar de optiune pentru a face presiune asupra Rusiei", a adaugat ea.Departamentul de stat a anuntat luni un acord cu Pentagonul pentru crearea unui "Fond pentru accesul la informatii" de 40 de milioane de dolari finantat de ministerul Apararii. Obiectivul este de a coopera cu ONG-urile, mass media si "creatorii de continut" pentru a "expune si a contra propaganda si dezinformarea unor tari straine", a precizat diplomatia americana, intr-un comunicat.Mai multe anchete au loc in Congres, alaturi de cea a procurorului special Robert Mueller, in ceea ce priveste ingerinta ruseasca in campania prezidentiala din 2016 pentru a-l favoriza pe Trump, precum si asupra unei eventuale intelegeri ascunse intre Moscova si echipa sa de campanie.