Austria: In ciuda polemicii, majoritatea de dreapta-extrema dreapta vrea sa anuleze legea care interzice fumatul in baruri din 1 mai

Fronda creste impotriva acestei initiative, calificate de opozitie drept "un enorm pas inapoi in materie de politici de sanatate", si care ar face din Austria una dintre ultimele tari din Europa in care se poate fuma in baruri.Dorit de partidul de extrema dreapta FPO, intrat in coalitia de guvernare a tanarului cancelar conservat (OVP) Sebastian Kurz in decembrie, textul, care va fi supus examinarii in urmatoarele saptamani, vizeaza anularea unei legi privind interdictia totala a fumatului in restaurante adoptata in 2015 si care trebuia sa intre in vigoare in 1 mai.Lansata la inceputul lui februarie de Ordinul Medicilor, o petitie oficiala impotriva proiectului de lege adunase miercuri peste 420.000 de semnaturi, respectiv aproape 5% din populatia totala a tarii, pragul simbolic de 500.000 de semnaturi fiind foarte aproape.De la presedintele Republicii, Alexander Van der Bellen, fumator inrait, fostul lider conservator Reinhold Mitterlehner si pana la lideri regionali ai majoritatii, vocile se multiplica pentru a forta guvernul sa renunte la schimbarea legislatiei, adoptata tot de OVP in urma cu trei ani.Kurz, nefumator si ostil relaxarii legislatiei anti-tutun, se considera insa legat de pactul de coalitie cu FPO, al carui sef, Heinz-Christian Strache, a facut din anularea legii un simbol nenegociabil.Consumul de tutun trebuie autorizat in spatii dotate cu locuri separate pentru fumatori si in cele cu suprafata sub 50 de metri patrati daca patronul doreste.Mare fumator, seful FPO a justificat initiativa drept o "libertate de alegere", sustinand ca acest compromis garanteaza "interesele nefumatorilor, ale fumatorilor si ale restaurantelor".Patronii de restaurante au salutat initiativa.Circa 13.000 de persoane mor fin cauza fumatului in Austria, a treia tara cu cea mai mare rata de fumatori din UE, potrivit Eurostat (30% dintre persoanele de peste 15 ani).