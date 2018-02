Donald Trump, deranjat de interceptari, il critica din nou pe ministrul Justitiei

"De ce Jeff Sessions a cerut inspectorului general sa ancheteze asupra posibilelor abuzuri legate de Fisa ?", s-a intrebat Trump, referindu-se la legea FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act) care detaliaza conditiile in care o persoana poate fi pusa sub interceptare."Va dura la nesfarsit, nu are puterea de a angaja urmariri penale", s-a plans presedintele, care isi critica sau lauda in mod regulat membrii administratiei, in public."Inspectorul general nu a fost numit de Obama ? De ce nu a recurs la juristii de la ministerul Justitiei? RUSINOS!"Fost senator de Alabama, foarte conservatorul Jeff Sessions, care a fost un sustinator ardent al lui Donald Trump in perioada campaniei, este criticat in mod frecvent de presedinte.Acesta ii reproseaza ca s-a recuzat din ancheta privind ingerinta ruseasca in prezidentialele din 2016, privandu-l de facto de un aliat in acest dosar care ii marcheaza presedintia.