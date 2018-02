Slovacia: Ministrul Culturii demisioneaza in urma asasinarii jurnalistului de investigatii Jan Kuciak

Marek Madaric, membru al Partidului Smer-Democratie Sociala al premierului Robert Fico, a declarat ca este o decizie personala."Ca ministru al Culturii, nu pot sa fac fata faptului ca un jurnalist a fost ucis in mandatul meu", a declarat el miercuri.Jan Kuciak si partenera sa Martina Kusnirova au fost gasiti morti duminica, in locuinta lor.Site-ul de stiri Aktuality.sk, la care lucra Kuciak, a anuntat miercuri ca acesta investiga activitati ale mafiei italiene in Slovacia si eventuale legaturi cu persoane apropiate lui Fico.Ministrul Justitiei Lucia Zitnanska, din cadrul formatiunii partenere in coalitia guvernamentala, a declarat miercuri ca este "absolut inacceptabil" ca cineva cu legaturi cu crima organizata sa lucreze in sediul Guvernului.Opozitia a cerut demisia sefului politiei nationale Tibor Gaspar si a ministrului de Interne Robert Kalinak.Aktuality.sk a publicat miercuri ancheta jurnalistica neterminata a lui Jan Kuciak.In material sunt prezentate activitati ale unor membri ai gruparii criminale italiene 'Ndrangheta in estul Slovaciei si legaturi ale unuia dintre ei cu un consilier de rang inalt al lui Fico si alt oficial apropiat premierului.Corpurile lui Kuciak, in varsta de 27 de ani, si al lui Martina Kusnirova au fost gasite duminica seara in casa lor din Velka Maca, la est de Bratislava.Kuciak este primul jurnalist asasinat in Slovacia.Aktuality.sk precizeaza ca Jan Kuciak a cooperat in ancheta sa jurnalistica cu organizatii media din Cehia si Italia.