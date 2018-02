Facebook a cenzurat o reprezentare a lui "Venus din Willendorf", capodopera a artei paleolitice

Statueta reprezinta o femeie planturoasa, nud, si a fost descoperita in satul austriac Willendorf la inceputul secolului XX, fiind "reprezentarea preistorica a femeii cea mai populara si cunoscuta din lume", a aratat muzeul.Dar Facebook a cenzurat un mesaj postat la sfarsitul lunii decembrie de o activista a artelor italiene, Laura Ghianda, a anuntat NHM, confirmand o informatie a revistei specializate Art Newspaper."Estimam ca un obiect arheologic si in special o emblema de acest tip nu trebuie interzisa pe Facebook, la fel ca orice alta opera de arta", a comentat muzeul, pe reteaua sociala.Facebook este acuzata deseori pentru continutul pe care nu il autorizeaza spre difuzare. Justitia franceza urmeaza sa se pronunte in 15 martie asupra cazului unui internaut care acuza ca i s-a inchis contul pentru ca a publicat o fotografie a tabloului lui Gustave Courbet "L'origine du Monde".