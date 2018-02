Un draft al tratatului de divort cu Marea Britanie prevede ca Irlanda e Nord ar putea ramane in Uniunea vamala, dupa Brexit / Theresa May: Niciun premier britanic nu va accepta asta

Potrivit lui Barnier, aceasta schita de tratat include o sectiune potrivit careia Irlanda de Nord va ramane "deplin aliniata" cu Irlanda, membra a Uniunii Europene, cu piata unica si Uniunea vamala, daca nicio alta optiune nu este identificata.In esenta, Bruxellesul propune ca, in lipsa unei alte solutii, va fi creat "un spatiu comun de reglementare" care sa includa UE si provincia britanica, "fara granite interne"."Cunosc ordinea institutionala sau constitutionala din Marea Britanie si va trebui sa o respectam", a afirmat negociatorul sef al UE, intrebat despre temerile privind aparitia unei granite intre Irlanda de Nord si restul Regatului."Vom incerca de maniera practica si pragmatica, in cadrul legii, sa gasim solutii", a pledat acesta.Premierul britanic Theresa May a avertizat imediat ca nu va accepta niciodata un acord care sa puna sub semnul intrebarii integritatea constitutionala a Marii Britanii."Ramanem fideli tuturor angajamentelor asumate in decembrie dar proiectul de acord publicat de Comisie, daca este pus in practica, ar afecta piata comuna britanica si ar ameninta integritatea constitutionala a Regatului Unit, creind o granita vamala si de reglementare in marea Irlandei pe care niciun premier britanic nu o va accepta", a spus ea, in fatas Parlamentului."Ii voi spune de maniera foarte clara presedintelui Juncker si celorlalti ca nu o vom face niciodata", a subliniat May, in conditiile in care chestiunea granitei dintre provincia britanica Irlanda de Nord si Republica Irlanda apare drept dosarul celi mai problematic intre Londra si Bruxelles.Documentul publicat de Comisie, de 120 de pagini, traduce in limbaj juridic compromisurile incheiate in decembrie in ce priveste cele trei dosare esentiale ale divortului: soarta expatilor, factura divortului si viitorul granitei irlandeze.