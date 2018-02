UE publica prima varianta a acordului de Brexit / Guardian: Irlanda de Nord va ramane de facto pe piata unica

Teritoriul Irlandei de Nord va fi considerat parte a zonei vamale a UE dupa Brexit si bunurile venite din restul Marii Britanici vor fi verificate.Cabinetul Theresei May a insistat marti seara ca premirul britanic nu va aproba “nimic din ceea ce ameninta integritatea constitutionala a Marii Britanii” in contextul in care unele voci cauta sa anexeze Irlanda de Nord.Propunerea pentru acordul de Brexit propusa de Comisia Europeana este atasata acestui articol.