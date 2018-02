In Suedia, mai multe companii impun obligativitatea sportului pentru angajati

Este cazul companiei publice de distribuire a apei Kalmar Vatten sau a producatorului de haine Bjorn Borg, companie creata de fosta glorie a tenisului suedez.In fiecare vineri, angajatii parasesc sediile companiei si se indreapta spre un centru sportiv din cartier.De peste doi ani, ora saptamanala de sport este obligatorie, la initiativa directorului general Henrik Bunge, un barbat de 40 de ani cu alura sportiva."Daca nu vor sa faca sport si sa se integreze in cultura companiei, pot pleca", spune sec Henrik Bunge. Dar, pana acum, nimeni nu a parasit compania din aceasta cauza, adauga el.In 2014, un studiu al Universitatii din Stockholm a aratat ca sportul in timpul muncii prezinta avantaje atat pentru angajator cat si pentru angajat, cu un recul de 22% al absenteismului. Deloc de neglijat intr-o tara unde concediile medicale sunt de doua ori mai numeroase decat media europeana.Suedezii se bucura de un fond cultural luteran care pledeaza pentru asceza, efort si exercitiu fizic.Suedezii sunt considerati cel mai sportiv popor din Europa: potrivit Eurobarometrului din 2014, 70% dintre ei fac sport saptamanal si 51% de doua sau trei ori pe saptamana. Pe ultimul loc, bulgarii, unde doar 22% din populatie face sport o data pe saptamana.Fiecare membru al comunitatii trebuie sa fie in forma, un imperativ care vine din anii 1930, cand prospera cultura tineretii, a vigorii si a "igienei sociale".De la sfarsitul anilor 80, majoritatea companiilor subventioneaza activitatile sportive ale salariatilor, pana la 500 de euro anual, suma scutita de impozit.La Bjorn Borg, Henrik Bunge spune ca a creat un mediu de munca unde se traieste si se munceste mai bine. De cand a fost lansat acest proiect, toti indicatorii companiei sunt in crestere, arata el.