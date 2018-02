Franta: Parchetul deschide, in sfarsit, o ancheta de viol in cazul barbatului de 28 de ani care a avut o relatie sexuala cu o fetita de 11 ani

Apreciind ca relatia a fost consimtita, parchetul l-a trimis in judecata pe barbat, initial, pentru abuz sexual, dar instanta s-a declarat incompetenta si procesul a fost amanat.Parchetul a deschis in cele din urma marti o ancheta pentru viol asupra unui minor sub 15 ani, o infractiune pasibila de 20 de ani de inchisoare.Minora a depus plangere pentru viol dar anchetatorii au considerat intr-o prima etapa ca relatia a fost consimtita din moment ce fata nu a opus nicio rezistenta.Aceasta decizie a scandalizat asociatiile feministe si pentru protectia copiilor. Dezbaterea ampla care a urmat a determinat guvernul sa anunte un proiect de lege care sa stabileasca o varsta minima pentru consimtamant.Partea civila a afirmat ca tanara nu s-a opus nu pentru ca relatia era consimtita, ci pentru ca era "intr-o stare de stupefactie".Avocatul apararii afirma ca victima, care a avut o pubertate precoce, "arata mai mare" si ca "in mintea clientului meu, avea 17 ani". Acesta afirma ca fetita "minte cu totul" si nu are nimic dintr-un "porumbel alb".In toamna, alte doua dosare au starnit dezbateri ample: achitarea unui barbat de 30 de ani, acuzat de violarea unei fete de 11 ani, si condamnarea la 18 luni de inchisoare a unui profesor care avea o relatie cu o eleva a sa de 14 ani.Guvernul a decis atunci sa stabileasca o varsta minima pentru consimtamantul unui act sexual, pe care presedintele Emmanuel Macron vrea sa o fixeze la 15 ani. Pana atunci, o "comisie pluridisciplinara" a fost formata de ministerul Justitiei. Grupul de experti, printre care juristi si medici, va da avizul in 7 martie.