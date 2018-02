​Valul de frig siberian care afecteaza Europa a ucis 41 de oameni, incepand de vineri

Supranumit "Bestia din Est" de presa britanica, "Ursul din Siberia" in Olanda, "Tunul de zapada" in Suedia sau "Moscova-Paris" in Franta, acest val de frig a omorat 41 de oameni incepand de vineri: 18 in Polonia, sase in Cehia, 5 in Lituania, 4 in Franta, 4 in Slovacia, doi in Italia si in Romania. In Estonia, valul de frig a ucis 7 oameni in luna februarie.In noaptea de marti spre miercuri, mercurul din termometre a coborat pana la -21 de grade in regiunile muntoase din Croatia si Bosnia, -20 de grade la Lubeck in nordul Germaniei, -19 grade in sudul Poloniei, -18 grade in apropiere de Liege, in Belgia si -10 in imprejurimile Londrei.In Suedia, o minima de -36 grde a fost inregistrata la Glattalp, la 1.850 metri altitudine, o zona neubisnuita cu astfel de extreme.Temperaturile glaciale, care ar urma sa dureze pana joi, afecteaza in principal persoanele fara adapost. Trei dintre aceste persoane au murit in Franta si in Cehia de vineri si doi in Italia, dintre care una care a refuzat sa paraseasca locul in care dormea in afara de Milano.