Sportiv de la Olimpiada de iarna, acuzat de colonialism cultural dupa ce a salvat un pui dintr-o ferma de caini

Gus Kenworthy, unul dintre cei mai cunoscuti sportivi americani, a publicat in media de socializare fotografii cu noul sau animal de companie, Beemo, alaturi de textul "Cainii sunt prieteni. Nu mancare" pentru a atrage atentia asupra a ceea ce a descris drept "conditii ingrijoratoare" cu care se confrunta milioane de caini din Coreea de Sud, crescuti pentru alimentatie."Se pot aduce argumente potrivit carora consumul de carne de caine este parte a culturii coreene. Si, desi personal nu agreez acest lucru, sunt de acord ca nu se cuvine sa-mi impun idealurile occidentale", a notat el intr-un mesaj publicat pe Instagram."Insa, modul in care sunt tratate aceste animale este complet inuman, iar cultura nu ar trebui sa fie niciodata un tap ispasitor pentru cruzime", a adaugat sportivul.Insa, in timp ce mesajul sau a fost apreciat de circa 200.000 de utilizatori, altii au criticat campania sa catalogand-o drept discriminatorie facand comparatia cu alte animale care sunt ucise in abatoare si consumate in tarile occidentale."Acesta este neocolonialism in cea mai pura forma. Doar pentru ca iti plac cainii nu inseamna ca a manca porci/vaci/pui etc. este mai moral. Mai ales cand acestia sunt tratati la fel de barbar", a scris pe Twitter un utilizator, citat de publicatia britanica.Jurnalistul american Joon Lee a subliniat faptul ca majoritatea coreenilor nu consuma carne de caine si sunt impotriva acestei practici.