Jared Kushner, ginerele lui Trump, pierde accesul la informatii top secret

Jared Kushner, ginere si consilier al lui Donald Trump, nu mai are acces la informatiile clasificate cele mai sensibile de la Casa Alba, au indicat marti surse apropiate cazului, transmite AFP.Kushner, care este casatorit cu Ivanka Trump, fiica cea mai mare a presedintelui american, este insarcinat in special cu negocierile privind procesul de pace israeliano-palestinian.El a avut pana in prezent acces la informatiile cele mai sensibile, dar doar in baza unei autorizatii temporare, potrivit Agerpres.