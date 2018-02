Kim Jong Un si Kim Jong Il s-au folosit de pasapoarte braziliene, obtinute fraudulos, pentru a obtine vize in Occident

Liderii nord-coreeni Kim Jong Un si Kim Jong Il s-au folosit de pasapoarte braziliene obtinute fraudulos, pentru a obtine vize care sa le permita sa viziteze Occidentul in 1990, scrie Reuters. Desi se stia ca familia aflata la conducerea Coreei de Nord s-a folosit de documente de calatorie obtinute ilegal, existau putine exemple clare care sa demonstreze acest lucru. Fotocopiile pasapoartelor braziliene, obtinute de Reuters, nu au mai fost publicate pana in acest moment."S-au folosit de aceste pasapoarte, in care putem observa clar fotografia lui Kim Jong Un si Kim Jong Il, in incercarea de a obtine vize de la ambasadele straine", a declarat un oficial cu rang inalt in domeniul securitatii, sub conditia pastrarii anonimitatii.Alte patru surse au confirmat ca cele doua pasapoarte, in care nu apare numele real al celor doi conducatori, au fost folosite pentru a obtine vize in cel putin doua tari occidentale. Pasapoartele au fost emise pe numele Josepf Pwag si Ijong Tchoi. Tehnologia de recunoastere faciala a confirmat ca fotografiile apartin lui Kim Jong Un si tatalui sau.Existenta pasapoartelor arata dorinta familiei aflate la conducere de a calatori, indicand si incercarile de a construi o posibila cale de evadare.Ambasada Coreei de Nord din Brazilia a refuzat sa comenteze cu privire la acest incident.