Rusia joaca in Siria atat rolul piromanului, cat si al pompierului - comandantul Fortelor americane din Orientul Mijlociu

"Rusia trebuie sa admita ca nu este capabila sa puna capat conflictului sirian sau ca nu doreste acest lucru", a declarat comandantul Fortelor americane din Orientul Mijlociu (CENTCOM), generalul Joseph Votel. "Cred ca rolul lor este extrem de destabilizator la acest stadiu"."Moscova in acelasi rolul de piroman si pe cel de pompier, intetind conflictul intre regimul sirian, YPG (milita kurda aliata cu Statele Unite) si Turcia, afirmand apoi ca joaca un rol de arbitru pentru a rezolva conflictul", a acuzat generalul Votel, care a depus marturie in fata unei comisii a Congresului.Acesta a subliniat ca Moscova a "esuat" in impunerea incetarii focului solicitata de Natiunile Unite.Marti, la patru zile dupa votul din Consiliul de Securitate al ONU, dupa discutii aprige cu Moscova, al unei rezolutii care cerea un armistitiu "fara intarziere" de 30 de zile in intreaga tara, raiduri aeriene si tiruri de rachete au fost din nou anuntate in enclava rebela Ghouta Estica, in apropiere de Damasc."Moscova continua sa pledeze pentru solutii diplomatice paralele fata de initiativele diplomatice occidentale in Siria (...), incercand sa slabeasca rolul ONU si sa limiteze progresele influentei americane", a continuat generalul Votel, care comanda fortele americane ce participa la cele doua coalitii conduse de Statele Unite, in Afganistan si in Irak si Siria.Angajata militar din 2015 in Siria, Rusia a schimbat datele conflictului venind in ajutorul armatei siriene. De la sfarsitul lui 2016, Rusia si Iranul, aliatii regimului, si Turcia, care sustine rebelii, au organizat la Astana (Kazahstan), fara implicarea Washingtonului, negocieri intre reprezentantii regimului si grupari rebele.Generalul Votel a explicat ca Rusia foloseste in Siria legaturile cu Iranul si Turcia pentru a izola SUA in regiune. "Desi rivali din punct de vedere istoric, Moscova si Teheranul au interese comune in regiune, in special dorinta fundamentala de a inlatura, daca nu de a expulza, SUA din regiune", a spus el.Acesta a reamintit ca lupta impotriva gruparii jihadiste Stat Islamic nu e terminata, justificand astfel mentinerea soldatilor americani pe teritoriul sirian, dar s-a ferit sa extinda misiunea lor la o lupta de influenta cu Iranul. "A contra Iranul nu este o misiune a coalitiei in Siria", a subliniat el.Intrebat despre atacul recent impotriva unei pozitii a aliatilor SUA in valea Eufratului, atribuita de presa americana mercenarilor rusi, acesta s-a ferit sa indice Rusia. "Le-am caracterizat drept forte pro-siriene la acest stadiu", a raspuns el, promitand insa ca va spune mai mult in cadrul sesiunii cu usie inchise, dupa audierea publica.In 7 februarie, Washingtonul a anuntat ca a ucis prin lovituri aeriene cel putin 100 de combatanti pro-regim in regiunea Deir Ezzor, ca riposta fata de atacul impotriva unui cartier general al combatantilor kurzi si arabi sustinuti de SUA, unde se aflau si soldati americani.Moscova a retinut ca 5 rusi au fost ucisi si alte zeci raniti, sustinand insa ca acestia nu faceau parte din armata rusa, ci erau mercenari.Numerosi cetateni rusi lupta in Siria ca mercenari, in contul unei companii militare denumita Wagner. Societatile militare private sunt oficial interzise in Rusia, dar prezenta acestei organizatii, care a luptat si in estul Ucrainei, a fost abundent documentata.