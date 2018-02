Remaniere ampla a ierarhiei militare in Arabia Saudita / Seful statului major a fost demis / Inca o femeie devine ministru adjunct

Intr-o serie de decrete publicate luni seara, suveranul saudit (82 de ani) a aprobat un "plan de dezvoltare a ministerului Apararii, in conformitate cu strategia de aparare nationala" initiata de fiul sau si printul mostenitor Mohammed bin Salman (32 de ani), potrivit presei de stat.Toate deciziile au fost luate la "recomandarea" printului mostenitor, care este si ministru al Apararii, subliniza presa de stat."Final de serviciu pentru generalul Abdel Rahman bin Saleh al-Bunyan, seful statului major", a anuntat sec agentia oficiala de presa SPA, care adauga ca acesta este inlocuit cu Fayyad al-Ruwaili.Nicio alta explicatie nu a fost data pentru aceasta remaniere in armata, in conditiile in care regatul saudit intervine militar in Yemen de aproape trei ani pentru a sustine guvernul impotriva rebelilor Houthis, sprijiniti de Iran, fara a inregistra insa victorii decisive.La inceputul lui noiembrie, seful Garzii nationale si comandatul marinei au fost demisi in cadrul unei campanii "impotriva coruptiei".Generalul Al-Bunyan a fost demis dupa ce a inaugurat la Riad un salon militar organizat de Industriile militare saudite (SAMI).Dezvoltarea unei industrii nationale de aparare face parte din strategia printului mostenitor, a carui tara este unul dintre marii clienti pentru producatorii occidentali.Regele Salman a efectuate o serie de numiri din randul civililor, facilitand accesul tinerilor lideri la posturi de comanda cheie precum ministru adjunct, guvernator adjunct de provincie si consilieri la Curtea regala.Circa 70% din populatia saudita are sub 30 de ani iar printul se straduieste sa promoveze personalitati din generatia sa.Astfel, Tamadar bin Yousef al-Ramah a fost numita ministru adjunct pentru Munca si Dezvoltare sociala, un post guvernamental de rang inalt.Este una dintre rarele femei din Regat care accede la un astfel de post, dupa Nora al-Fayez, numita in 2009 ministru adjunct pentru Educatie.Printre figurile promovate se numara printul Turki bin Talal, fratele printului miliardar Al Walid bin Talal, care a fost numit guvernator adjunct al provinciei Assir.Printul Al Walid, supranumit "Warren Buffett al Arabiei Saudite", face parte dintre printii, ministrii, fosti ministri si oameni de afaceri detinuti in luxosul hotel Ritz-Carlton din Ryad in cadrul campaniei fara precedent impotriva "coruptiei elitelor".Acordurile incheiate cu o parte dintre acestia au permis autoritatilor sa recupereze peste 400 de miliarde de riali (107 miliarde dolari), in forma de bunuri imobiliare, comerciale, actiuni si cash.Mohammed bin Salman isi consolideaza controlul asupra puterii din momentul in care a fost numit print mostenitor, in iunie anul trecut. Acesta a promovat importante reforme economice si sociale, inclusiv in favoarea femeilor si tinerilor.