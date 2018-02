UE si Rusia se lupta pentru influenta in volatila regiune a Balcanilor

Rusia doreste in principal sa descurajeze tarile din Balcanii de Vest - Albania, Bosnia, Macedonia, Muntenegru, Kosovo si Serbia - sa se alature NATO. Dar, de asemenea, Moscova incearca sa le impiedice sa adere la UE. UE vede perspectiva aderarii ca pe un stimulent pentru reforme in regiunea volatila a Balcanilor, care a fost distrusa de razboi in anii 1990. Strategia sa de extindere pune Serbia si Muntenegru in postura de a se alatura, in cazul in care blocul va deschide portile catre mai multi membri, in principiu pana in 2025.Serbia este o tinta majora a activitatilor anti-occidentale ale Moscovei in Europa, deoarece cele doua natiuni slave si predominant crestin-ortodoxe impartasesc legaturi culturale si istorice profunde. De asemenea, legaturile lor au avut suisuri si coborasuri, mai ales dupa ce fosta Iugoslavie a refuzat sa adere la blocul sovietic, in 1948. Kremlinul este atat de preocupat de posibila pierdere a aliatului sau, incat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a insistat in timp ce se afla in Serbia, saptamana trecuta, ca aderarea la UE nu este singura posibilitate.Lavrov a lansat si un avertisment: repetatele solicitari ale UE pentru ca Serbia sa isi alinieze politicile externe cu cele ale blocului comunitar, ca demers pre-aderare, si sa impuna sanctiuni asupra Rusiei, a spus el, sunt aceleasi "greseli" pe care Occidentul le-a facut prin presiunea asupra Ucrainei sfasiate de razboi de a alege intre Vest si Rusia. Lavrov a declarat sambata la Rossiya 1 TV ca atat Serbia, cat si Rusia sunt "obiectul presiunii vizibile a Occidentului" de a intoarce Serbia impotriva Rusiei. "Ne iubim tarile noastre, iar sarbii iubesc Rusia, iar rusii iubesc Serbia", a spus el.Analistul politic sarb, Bosko Jaksic, crede ca "rusii devin din ce in ce mai nervosi cand isi pierd aliatii unul cate unul, in Balcani". "Nu este clar cat de departe sunt dispusi sa mearga ca sa-si pastreze interesele aici, dar judecand dupa ce au facut in Ucraina, sunt dispusi sa mearga departe", a spus Jaksic, referindu-se la anexarea Crimeei de catre Rusia si la sprijinirea rebelilor pro-rusi din estul Ucrainei. Lavrov a mai spus ca "Europa se confrunta cu o situatie nesanatoasa" din cauza expansiunii spre Est a NATO.Muntenegru s-a alaturat organizatiei militare occidentale anul trecut, in ciuda opozitiei puternice a Moscovei. El a laudat Belgradul pentru mentinerea neutralitatii militare si refuzul aderarii la NATO. "Suntem convinsi ca acest statut este unul dintre principalii factori care asigura stabilitatea in Balcani si pe continentul european in general", a spus Lavrov. In Occident au aparut temeri ca Rusia foloseste Serbia pentru a stimula tensiunile din Balcani prin inarmarea aliatului sau cu avioane si tancuri, in timp ce depune eforturi pentru a destabiliza Bosnia, Muntenegru si Macedonia.Politicile externe si de securitate ale Uniunii Europene s-au extins dupa esecul Europei de a raspunde razboaielor din Balcani, care au insotit destramarea Iugoslaviei. Blocul ramane in continuare precaut privind persistenta unora dintre clivajele etnice care au declansat conflictele din anii 1990. Trei tari au devenit membre ale UE: Bulgaria si Romania in 2007 si Croatia in 2013. Restul sunt fie candidate la aderare, fie potentiale candidate. Desi Serbia si-a declarat in mod oficial interesul de a se alatura UE, conducerea ce inclina spre dreapta, aflata la carma tarii acum, a exprimat in mod repetat exprimat sentimente anti-occidentale. "Investitia in stabilitatea si prosperitatea Balcanilor de Vest presupune investitii in securitatea si viitorul Uniunii noastre", a declarat Juncker, inainte de calatorie.Turneul lui Juncker in Balcani, care a inceput duminica in Macedonia si se incheie cu un summit UE in Bulgaria, pe 1 martie, este vazut ca o incercare intarziata a UE de a contracara raza de actiune a Rusiei. "Paradoxal, rusii si politicile lor in Balcani au declansat semnale de alarma care au trezit la actiune Uniunea Europeana", a spus analistul Jaksic, potrivit Defense News. (preluare Rador)