Biserica Sfantului Mormant ramane inchisa in semn de protest

Liderii bisericilor ortodoxa greaca, armeana si catolica au inchis duminica Biserica Sfantului Mormant in semn de protest contra reformei fiscale, potrivit Le Monde Ei denunta decizia autotitatilor israeliene din Ierusalim de a aplica impozite pe proprietatile aducatoare de venit care nu sunt lacase de cult sau centre de educatie religioasa.Totodata, liderii religiosi protesteaza impotriva unui proiect de lege care ameninta dreptul lor la proprietate in Ierusalim. Potrivit reprezentatilor bisericii, aceste dispozitii istraeliene urmaresc diminuarea influentei si prezentei crestinilor in Ierusalim.Pentru a elimina tensiunile, examinarea raportului a fost amanata cu o saptamana, timp in care portile Bisericii Sfantului Mormant raman inchise.Biserica Sfantului Mormant (denumita si Biserica Sfantului Sepulcru sau Biserica Sfintei Invieri, ultima mai ales in crestinismul de rit rasaritean) este o biserica aflata in interiorul zidurilor vechii cetati a Ierusalimului, la mica distanta de Muristan. Ea este cel mai insemnat loc de pelerinaj al religiei crestine.