VIDEO Badeshi, limba vorbita doar de trei oameni

Limba Badeshi era vorbita la scara larga intr-o zona izolata, adanc in muntii nordului Pakistanului.Limba este considerata acum disparuta. Pe site-ul Ethnologue.com, ce enumera toate limbile lumii, Badeshi nu mai are niciun vorbitor de mai bine de trei generatii.Dar in Valea Bishigram, exista trei batrani ce inca o vorbesc, potrivit BBC "Cu o generatie in urma, Badeshi era vorbita in tot satul ", spune Rahim Gul. Nu stie cati ani are, dar pare ca are peste 70 de ani."Dupa am adus femei din satele vecine care vorbeau limba Torwali. Copiii vorbeau in limba mamei lor, iar limba noastra a inceput sa dispara", spune batranul.Din cauza lipsei oportunitatilor de a vorbi limba Badeshi, de-a lungul timpului, chiar si acesti trei oameni au inceput sa o uite.