In timp ce Europa se confrunta cu temperaturi care ajung pana la -35 de grade Celsius, la Polul Nord s-au inregistrat temperaturi cu 20 de grade Celsius peste cele normale in aceasta perioada a anului

O statie meteorologica din varful nordic al Groenlandei a inregistrat, timp de 24 de ore, temperaturi peste 0 grade Celsius, in ciuda faptului ca in prezent Polul Nord se confrunta cu iarna si cu intuneric continuu.De obicei, temperatura in aceasta perioada este de -30 de grade Celsius.Ca rezultat al acestor temperaturi, Marea Bering se confrunta cu cele mai scazute niveluri de gheata inregistrate din 1979 pana in prezent. Intr-o perioada in care marea ar trebui sa fie inghetata, in partea vestica a Alaskai au fost vazute valuri.Nivelul de gheata al Marii Bering a fost astazi mai mic decat orice valoare inregistrata intre 15 ianuarie si 2 mai in ultimii 38 de ani; valoarea din 20 februarie a fost de numai jumatate din valoarea cea mai scazuta inregistrata la aceasta data in anii precedenti.Intre timp, in Europa temperaturile scad pana la -35 de grade Celsius, ca urmare a "Bestiei din Est" - vanturile inghetate care vin din Scandinavia, atribuite unui vortex polar.Asa se face ca temperaturile din Europa ar putea fi mult mai mici decat cele inregistrate la Polul Nord.