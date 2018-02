FOTOGALERIE Corespondenta de la Roma: Cronica unei zile "istorice", sub zapada

Aici, ninsoarea este un eveniment extrem de rar, numit de presă "istoric": locuitorii îşi amintesc bine zăpezile din 1985, din 2010 şi cei câţiva cm din 2012.Se spune că la Roma, când ninge, apune o epocă. Iată o cronică a zilei de luni la Roma, sub zăpadă....De la ora 3 dimineaţa, încep să apară pe reţelele de socializare fotografii cu primii fulgi: câţiva tineri curajoşi, fără somn, au coborât în stradă pentru un selfie cu ninsoarea.Apoi, de la 9, familii întregi încep să se adune pe străzile din cartierele de periferie, îmbrăcaţi ca pentru o staţiune montană: cu geci de ski, cu bocanci, cu câte o căciulă de blană găsită printr-un sertar şi niciodată folosită, cu umbrele. Străzile sunt acoperite cu un strat gros de zăpadă, la fel şi maşinile. În timp ce copiii încep bătaia cu zăpadă, părinţii servesc o cafea fierbinte la bar, apoi se unesc şi ei pentru a face un om de zăpadă, cu morcovi aduşi de acasă, nasturi şi crengi.În pieţe, pare o zi de vacanţă de Crăciun, zâmbete pe feţele roşii ale copiilor şi deopotrivă ale părinţilor, înarmaţi cu bulgări. Un copil de vreo 8 ani, care vede pentru prima oară zăpada, ia un bulgăr alb şi îl gustă.Jumătate din magazine sunt închise, la fel şi o bună parte din cabinetele medicale, pe motiv de trafic. "Pentru urgenţe, sunaţi direct medicul sau veniţi mâine la control" li se spune celor înfruntă frigul pentru o consultaţie. La telejurnal, bătrânii sunt invitaţi să rămână în casă şi să avertizeze rudele dacă au nevoie de provizii. Pe străzi, puţini seniori se aventurează, dar se văd şi câţiva bătrânei care merg în cuplu, ţinându-se de mână, cu un zâmbet copilăresc pe faţă.În centru, turiştii au fost surprinşi de temperaturile anormale pentru Roma şi s-au îmbrăcat cum au putut, unii cumpărându-şi haine groase chiar în cursul dimineţii. Nimic nu se compară cu o fotografie a zăpezii de la Colosseum, unde staţia de metrou este luată cu asalt şi abia se poate circula.Zona arheologică de pe Fori Imperiali, unde intrarea pietonilor e interzisă, devine un imens teren de joacă pentru copii şi adulţi. Se fac poze de grup sub statuile de daci de pe Arcul lui Constantin, se construiesc oameni de zăpadă, dar mai ales se încing turnee aprige de lupte cu bulgări, la umbra Colosseumului.Între timp, a ieşit soarele. Zăpada începe pe alocuri să se topească. Pe alocuri se stă în echilibru, pentru a evita băltoacele şi apa care se scurge printre "sampietrini", faimoasele pietre care alcătuiau odinioară pavajul Forilor. O ambulanţă soseşte lângă staţia de metrou, o persoană s-a simţit rău şi este transportată de urgenţă la spital. Cineva spune că a alunecat.Echipele de intervenţie trimise de primăria Romei sunt la lucru: angajaţii, înarmaţi cu lopeţi şi saci cu sare, se opresc să se odihnească puţin: părerea unanimă este că pe alocuri "stratul de zăpadă e cam mare" şi riscul de formarea unui strat de gheaţă e iminent.Cei care ajung în jurul amiezii la Fontana di Trevi, înarmaţi cu aparate de fotografiat, au parte de o deziluzie: celebra fântână străluceşte imaculată sub razele soarelui: însă albul e cel al travertinului, nu al zăpezii.Circulaţia e, în mare, parte blocată. Puţinele autobuze în circulaţie sunt pline de turişti şi curioşi care vor să imortaleze momentul. În staţiile de periferie, se aşteaptă până la 40 de minute un mijloc de transport. Circulă doar autobuzele cu roţi termice, Roma nu e obişnuită cu asemenea condiţii meteo.În sfârşit, odată cu sosirea după-amiezei, străzile devin din nou accesibile maşinilor şi mijloacelor de transport. Soseşte şi o veste bună pentru copii: şi marţi şcolile vor fi închise, pentru că Primăria nu a eliberat toate căile de acces la unităţile de învăţământ. Părinţii primesc pe grupurile de whatsapp mesaje cu punctele de colectare a păturilor pentru nevoiaşi.Politicienii sunt şi ei la lucru: pe mail primim simultan comunicate de la Protecţia Civilă, de la Primărie, dar şi de la grupurile din opoziţie. Administraţia anunţă că planul de urgenţă funcţionează, că traficul e permis în centru pentru toate vehiculele, că două gări principale vor fi deschise pentru cei care nu au un adăpost, că sunt rezerve de sare.Opoziţia are grijă să informeze că primăriţa se află în Mexic, într-o călătorie de lucru şi o invită înapoi acasă: "Virginia Raggi, la Roma e haos! Gata cu Siesta!".