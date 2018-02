Germania: Primariile nu vor transport gratuit pentru toti cetatenii

"Niciuna dintre primarii nu a propus transport in comun complet gratuit", a precizat Ashok Sridharan, la finalul unei reuniuni de concertare a pozitiilor cu cinci orase pilot si ministerul Mediului, potrivit agentiei germane dpa.Intrebat daca vreuna dintre cele cinci primarii ar putea in final sa lanseze un astfel de proiect, edilul a raspuns: "Cred ca e mai degraba nerealist".Primarul din Mannheim, Christian Specht, a calificat drept "iluzie" acest proiect de gratuitate totala a transporturilor in comun.Cele cinci orase vor trebui sa prezinte propuneri concrete ministerului federal al Mediului pana la jumatatea lunii martie.Presat de Bruxelles sa ia masuri drastice pentru reducerea poluarii in oase, Berlinul a lasat recent sa se inteleaga, intr-un mail, ca ar putea impune gratuitatea transportului in comun folosit de milioane de oameni in fiecare zi in Germania.Aceasta masura ar urma sa fie testata in cinci orase, printre care fosta capitala Bonn (300.000 de locuitori) si Essen, metropola industriala din Ruhr cu 600.000 de locuitori.Dar guvernul a minimizat rapid propunerea, care ar avea consecinte multiple, in special financiare si logistice, pentru municipalitati, obligate sa gestioneze un numar drastic mai mare de pasageri.Marti, justitia germana ar putea insa sa deschida calea pentru interzicerea masinilor vechi cu motoare diesel in centrul oraselor poluate.Decizia Curtii administrative federale va avea un ecou national si ar urma sa creasca presiunea atat asupra Berlinului cat si asupra puternicei industrii auto, ostila acestor masuri.