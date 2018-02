Un val de frig siberian s-a instalat in Europa

Doua persoane fara adapost au fost gasite moarte, una duminica, in Valence (sud-est) si alta vineri, in regiunea pariziana.Temperaturile glaciale, accentuate de un vant din nord-est, au coborat pana la -10 grade Celsius (resimtit, -18). Zilele cele mai reci sunt anuntate marti si miercuri.Autoritatile au deschis peste 3.100 de adaposturi temporare suplimentare. Un astfel de frig nu s-a mai inregistrat din 2005.Cu temperaturi de pana la -10 grade si chiar -15 in noaptea de miercuri spre joi, primarul din Etterbeek, una dintre cele 19 comune din regiunea bruxelleza a ordonat arestarea administrativa a persoanelor fara adapost care nu accepta de buna voie acest lucru, argumentand ca "riscul vital este major".Temperatura cea mai scazuta, -28,3 grade Celsius, a fost inregistrata in pasul Ofen, la 1.970 metri, in Graubunden (sud-est).La Roma, un strat subtire de zapada a acoperit strazile, o premiera in ultimii zece ani, inainte de a se topi. Scolile au fost inchise. Primaria a deschis duminica seara trei statii de metrou si o gara pentru persoanele fara adapost.In Venetia, Dolina Campoluzzo, situata la o altitudine de 1.768 de metri, a inregistrat in noaptea de duminica spre luni o temepratura de -40 de grade, din cauza unui microclimat.Temperaturile ar putea cobori pana la -20 de grade. Pe varful Zugspitze (2.962 m), cel mai inalt munte german, temperatura a coborit in noaptea de duminica spre luni la -27 de grade.In Berlin, unde numarul persoanelor fara adapost este estimat la peste 3.000, adaposturile risca sa nu faca fata situatiei, potrivit radioului public local RBB.Temperaturile au scazut pana la -23 de grade la Tamsweg, in apropiere de Salzburg (vest). Dunarea este inghetata pe anumite portiuni.Temperatura a coborat la -7 grade in Sofia iar autoritatile au emis alerge cod portocaliu si chiar rosu - nivelul maxim - pentru doua regiuni din sud vecine cu Grecia, Smolyan si Kardzhali.Fapt rar, a nins duminica pe coasta Adriaticii. Temperaturile au coborat pana la -20 pe muntele Velebit. La Zagreb erau -10 grade.Numeroase scoli sunt inchise.Valul de frig supranumit "Ursul din Siberia", cu temperaturi negative in timpul zilei, ar urma sa culmineze luni cu o temperatura resimtita de -17 grade.Ninsoarea afecteaza estul Angliei iar serviciile meteorologice au emis alerte pana miercuri, inclusiv. Aceasta saptamana ar putea fi cea mai rece din ultimii ani.Temperaturile atingeau -5 grade la Stockholm si -20 in zona Ostersund, unde multi suedezi merg sa schieze.Ninsoarea a perturbat luni traficul pe aeroportul Arlanda din Stockholm si mai multe trenuri erau blocate in vest.Patru persoane au murit de vineri seara, aducand la 48 numarul deceselor provoate de iarna. Temperaturile au coborit in noaptea de duminica spre luni pana la -26,2 grade la Goldap (nord-est).Trei persoane au murit in ultimele trei zile. Temperaturile au coborit pana la -24 de grade in weekend.Temperaturi "anormal de reci" domnesc in centrul Rusiei si in Moscova, osciland intre -14 grade ziua si pana la -24 noaptea. "Varful" valului de frig nu a sosit inca.