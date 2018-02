Rusia: Un profesor de 55 de ani scapa de inchisoare pentru relatii sexuale cu o minora sub 16 ani, dupa ce s-a casatorit cu tanara fata

Iuri Bondarenko, fost dirijor la liceul de arte din Sankt Petersburg (nord-vest), a fost condamnat luni la "un an de inchisoare si trei ani de interdictie de executare a oricarei activitati pedagogice" pentru relatii sexuale cu o minora sub 16 ani, care ii era eleva in momentul faptelor, a precizat serviciul de presa al tribunalului din cartierul Kirov, in marele oras rusesc.Cu toate acestea, el a scapat de condamnare gratie unein prevederi din codul penal care afirma ca o persoana condamnata pentru astfel de fapte "poate fi scutita de pedeapsa daca se stabileste ca a incetat sa fie periculos din punct de vedere social in urma casatoriei cu partea lezata".Potrivit presei rusesti, relatia dintre dirijor si eleva sa, in varsta de 15 ani la acel moment, a inceput in ianuarie 2015 si a continuat pana in noiembrie 2016, cand parintii adolescentei au desoperit relatia si au depus plangere.Tabloidul Komsomolskaia Pravda scrie ca Iuri Bondarenko, dupa ce a incercat mult timp sa intarzie procesul, care a inceput in mai 2017, a divortat de sotia sa in decembrie 2017 si s-a casatorit cu tanara, devenita majora, in ianuarie. Astfel, a scapat de condamnare.Liceul de arte din Sankt Petersburg a precizat ca Iuri Bondarenko nu mai lucreaza in echipa sa.